Málaga pone en marcha el Plan AEPSA 2026 con casi 800.000 euros y la contratación de 483 trabajadores desempleados

Málaga pondrá en marcha el Plan AEPSA 2026 de Servicios Operativos, una iniciativa que contará con una inversión de casi 800.000 euros para mejorar y acondicionar distintos espacios públicos de la ciudad. El programa permitirá además dar empleo a 483 personas desempleadas procedentes del sistema de empleo agrario.

Para hacer posible estas actuaciones, el Ayuntamiento solicitará ayudas al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y a la Diputación de Málaga, que contribuirán a financiar tanto la contratación de trabajadores como los materiales necesarios para los trabajos.

El plan permitirá contratar a 455 peones y 28 jefes de equipo, que trabajarán en tareas de mantenimiento y mejora de espacios públicos repartidos por los distritos Centro, Este, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos. Entre las actuaciones previstas hay labores de limpieza, retirada de hierbas y matojos, así como el repintado de bancos, barandillas, vallas y paredes. Los trabajos se desarrollarán entre los meses de octubre y diciembre.

Del presupuesto total, más de 725.000 euros se destinarán a la contratación del personal. La mayor parte de esa cantidad será financiada por el SEPE, mientras que el Ayuntamiento asumirá cerca de 32.000 euros correspondientes a gastos no subvencionables, como las indemnizaciones por finalización de contrato. Por su parte, los materiales necesarios para ejecutar las actuaciones contarán con una partida de casi 70.000 euros, sufragada conjuntamente por la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga.

Convocadas 33 plazas de auxiliar de administración general

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también los anexos de las bases para la convocatoria de 33 plazas de funcionario de carrera de auxiliar de administración general. Del total de plazas ofertadas, 19 se cubrirán mediante turno libre, 13 estarán reservadas para personas con discapacidad y una plaza se destinará al turno de personas con enfermedad mental.

Las bases específicas de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), así como en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web del Ayuntamiento de Málaga. Posteriormente, se difundirá un extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y, una vez completados estos trámites, se publicará el extracto detallado de cada convocatoria en el BOE.