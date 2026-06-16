Málaga, Torrox y Fuengirola, puntos negros por ahogamientos en las playas de la provincia

El mapa de las personas ahogadas en las playas de Andalucía durante el pasado año arroja tres puntos negros en la provincia. Málaga capital, Torrox y Fuengirola presentan una mayor siniestralidad, como consecuencia de cambios bruscos de profundidad al adentrarse el bañista en el mar, así como una mayor incidencia de las corrientes. Este mismo fin de semana se han registrado dos nueves muertes en el litoral torroxeño.

Esos números de los últimos días han reabierto el debate público sobre la necesidad de incrementar los hábitos saludables al abandonar la orilla del mar y adentrarnos en aguas que en ocasiones pueden resultar igual de peligrosas que las de un embalse o río, donde también son frecuentes las muertes por ahogamiento. Así lo relatan fuentes de Emergencias 112 a este diario.

Nueva tragedia

Este fin de semana ha deparado esos dos nuevos fallecimientos en el término torroxeño, en la zona más oriental de la comarca de la Axarquía. Estos últimos días han sido catastróficos en las playas andaluzas, porque otras tres personas perdían la vida. Otras dos víctimas se localizaban en Almería, donde se producen casi un tercio de los ahogados anuales de la comunidad autónoma.

Una niña de 12 años perdía la vida el sábado en una playa de la capital almeriense y en Carboneras, ese mismo día, una mujer de 31 años. En el caso de Torrox, en la playa de las Lindes, un hombre de 80 años y una mujer de 75 fallecían tras adentrarse en una zona de corrientes. Y arrastrado por el oleaje también se certificó la muerte de un joven en la playa de Torreguadiaro, en el término gaditano de San Roque.

Cinco muertes en playas andaluzas durante el fin de semana

Los responsables de Emergencias 112 recuerdan que en este último caso la persona fallecida no tuvo en cuenta que en el litoral gaditano se había activado el aviso amarillo "por fenómenos costeros y mar revuelta". Asimismo han incidido en que este lunes se ha localizado el cadáver de un posible sexto ahogado, en las inmediaciones del puerto almeriense de Garrucha, aunque cabe la posibilidad de que se trate de una persona migrante y que el origen de la muerte no sea la del resto de casos registrados a lo largo del fin de semana.

Recordemos que los más de 900 kilómetros de litoral que atesora Andalucía contemplan algunas de las playas con más siniestros por ahogamiento de toda España. Según el último informe de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, de las 107 víctimas de 2025, 34 de ellas perdieron la vida en Almería, un total de 26 en la provincia gaditana y otras 18, en la costa malagueña, como indicábamos anteriormente. Por su cercanía con la costa malagueña, los expertos también alertan de los riesgos que entrañan playas limítrofes con las de Nerja, como la de Cantarriján, en la localidad granadina de Almuñécar.

Las playas andaluzas con más riesgo por corrientes y oleaje

La historia se repite verano tras verano. A las puertas de otro periodo estival, las autoridades alertan de que un día de ocio y alegría compartida con otros familiares o amigos no debe terminar en tragedia. Debe vigilarse cada movimiento en el caso de los más pequeños, así como informarles del riesgo que entraña el oleaje o la excesiva profundidad de las aguas cuando nos alejamos de la orilla.

En un segundo puede perderse la vida. Y el peligro acecha no sólo a los menores de edad, incluso a personas que suelen nadar habitualmente en otras aguas, como piscinas o cauces sin profundidad alguna. La Junta de Andalucía presentaba antes de este pasado fin de semana una nueva campaña de prevención de ahogamientos, bajo el lema: "No esperes a verlo en las noticias, en el agua los descuidos son emergencias".

La Junta lanza una campaña para prevenir ahogamientos

La iniciativa de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) pretende concienciar sobre la importancia de adoptar conductas seguras en playas, piscinas, ríos y embalses durante los meses de verano.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, recordaba en su presentación que la mayoría de los ahogamientos pueden evitarse y hacía un llamamiento público "a la responsabilidad individual como principal herramienta de prevención".

Qué hacer para evitar ahogamientos en playas, piscinas y embalses

La recomendación básica es la de estar pendientes siempre del sistema de banderas, evitar el baño cuando las condiciones del mar sean adversas, como ocurría este fin de semana en casi todo el litoral andaluz, así como atender las indicaciones de socorristas y servicios de emergencia y mantener una vigilancia constante sobre los menores.

Emergencias insiste también en la necesidad de no confiarse por saber nadar o por conocer una playa. El oleaje, una corriente inesperada o un cambio brusco de profundidad pueden dejar sin margen de reacción incluso a personas con experiencia en el agua. En cuestión de segundos, recuerdan desde la EMA, un descuido puede convertirse en una emergencia.