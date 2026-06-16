La campaña de verano generará más de 30.000 empleos en Málaga: se buscan camareros, guías turísticos, repartidores o envasadores

La compañía de recursos humanos Adecco espera firmar en esta campaña de verano (junio, julio y agosto) un total de 30.275 contratos en Málaga, con un crecimiento del 12% en relación al periodo estival del año pasado y "buenas perspectivas" de demanda de empleo por parte de las empresas en todo el mercado español. La provincia malagueña será la segunda de la comunidad andaluza que más altas registrará tras Sevilla (32.980) y la primera en cuanto a incremento interanual de la región, con un 12%.

En Andalucía se firmarán 111.500 contratos de puesta a disposición (así se denominan los que suscriben las ETT para ceder a trabajadres a las empresas), con una subida media del 9%, mientras que el conjunto de España se esperan más de 1.236.600 contratos, que suponen un 12% más que los firmados en el verano de 2025

"Las previsiones y el inicio de la campaña de verano de 2026 apuntan a un contexto favorable para la contratación, impulsado por la fortaleza del turismo, la hostelería, la logística, el comercio y la alimentación, sectores que continúan actuando como motores del empleo en España. Nuestra experiencia nos permite además señalar una anticipación cada vez mayor de las campañas de refuerzo de plantilla por parte de las empresas, especialmente en perfiles vinculados a la atención al cliente, la operativa logística y los servicios turísticos, grandes protagonistas del verano, y que confirman los datos de afiliación que conocimos del pasado mes de mayo", ha explicado el director de Adecco Staffing, Rubén Castro.

El Grupo Adecco recuerda que el mercado laboral presnta datos récord de afiliación y la tasa de paro más baja desde 2008.

En este escenario, la planificación y la capacidad de adaptación de las empresas son especialmente importantes para responder con agilidad a las necesidades de contratación. "Contar con experiencia en la gestión de campañas estacionales y un profundo conocimiento del tejido empresarial y del talento disponible puede marcar la diferencia a la hora de cubrir posiciones con rapidez, garantizar una buena adecuación de los perfiles y ofrecer una experiencia positiva tanto para las empresas como para las personas trabajadora", señala Castro.

Hostelería y turismo a la cabeza, pero con más actores

Durante los meses de verano, la hostelería y el turismo son el motor principal de la contratación en España, con gran peso también en la autonomía andaluza, al representar más del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Además, ya genera más de 500.000 puestos de trabajo directos. Andalucía es la región que concentra el mayor número de empresas turísticas de España (cerca del 17,5%) y recibe más de 38 millones de turistas anuales.

"La tendencia para este año es también positiva, se espera una campaña veraniega muy buena, con Andalucía como uno de los destinos turísticos preferidos tanto para el turismo nacional como el internacional, especialmente en las zonas de costa y en la capital hispalense. Y ello supondrá un nuevo aliciente para la contratación de perfiles cualificados", detalla Adecco.

Un repartidor descargando en el Centro de Málaga. / Álex Zea

Otros sectores tirarán del empleo andaluz durante el verano. Es el caso de la logística, otro de los motores industriales, especialmente en provincias como Almería, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. También es el caso de la agricultura, la alimentación, la distribución y retail o el sector de última milla (last mile). Estas industrias refuerzan su necesidad de personal durante estos meses de verano, ya tractoras del empleo de por sí en la mayoría de provincias.

La industria naval en Cádiz, la química en Huelva, la aeronáutica en Sevilla, el sector de la automoción y el de contact center en Jaén, también serán fuente de contratos de puesta a disposición en la región.

Los perfiles más buscados

De cara a la próxima campaña de contratación veraniega, las previsiones apuntan a una elevada demanda de perfiles vinculados a la logística, el sector agroalimentario y, por supuesto, la hostelería y turismo, sectores que volverán a concentrar gran parte de las necesidades de contratación en la región.

Entre los perfiles más solicitados destacan especialmente los operarios/as de producción e industriales, mozos/as de almacén, preparadores/as de pedidos y carretilleros/as, peones agrícolas, manipuladores/as y envasadores/as, impulsados por el aumento de la actividad logística, el refuerzo de cadenas de suministro y las campañas estivales de consumo y recolección de frutos, productos agrícolas.

Un camarero atiende a los clientes en las hamacas de un chiringuito de Málaga. | ÁLEX ZEA / Álex Zea

Junto a ellos, la hostelería y el turismo volverán a requerir un importante volumen de camareros/as, personal de cocina, personal de pisos/limpieza, guías turísticos especialmente en zonas costeras, según Adecco.

También crecerá la demanda de repartidores/as para el ámbito de la última milla, personal de atención al cliente y ventas como dependientes/as, agentes inmobiliarios y promotores/as vinculados al comercio y la distribución, así como agentes telefónicos para contact center.

En menor medida, también se prevé una necesidad creciente de perfiles técnicos especializados, como soldadores/as, caldereros/as o montadores/as aeronáuticos vinculados a sectores industriales estratégicos.

Tipología de contratos de puesta a disposición en la campaña de verano

Durante los meses de junio, julio y agosto de 2025 se firmaron en España 1.103.299 contratos de puesta a disposición. De ellos, el 56,8% correspondieron a contratos por circunstancias de la producción, el 41,7% fueron contratos fijos discontinuos, el 1,5% fueron contratos por sustitución y un residual 0,02% fueron contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje.