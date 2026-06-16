Nonna Helado renace dos meses después de perder su nave en un incendio en Cajiz

La vida te da segundas oportunidades. E incluso terceras, a base de esfuerzo y tesón. La vida del empresario está repleta de tropiezos y de ocasiones por las que volverse a levantar. A la empresa familiar Nonna Helado Artesanal se le vino el mundo encima cuando el viernes 17 de abril un incendio empezó a calcinar la nave de 400 metros que poseía en el polígono industrial de Cajiz, en el corazón del litoral axárquico. Sin embargo, justo dos meses después, la vida vuelve a sonreírle.

Nos atiende Raúl Rodríguez, perteneciente ya a una segunda generación de heladeros con casi década y media de experiencia en este sector. "No podíamos ni imaginar que el llamamiento de mi padre fuese a tener la respuesta que obtuvo, con tantos mensajes de solidaridad y tantos ofrecimientos para poder recuperar nuestra actividad de manera inmediata. Seguimos bastante sorprendidos", expresa el propio Raúl al referirse al vídeo que su progenitor, Enrique Rodríguez, lanzó en redes sociales nada más quedar calcinada la fábrica situada en el reseñado polígono veleño.

Oleada solidaria

Aquel llamamiento público generó una oleada de solidaridad que contribuye "a reiniciar nuestra actividad con más fuerza que nunca", confiesa el propio Rául. Había detrás de ese mensaje de auxilio una pérdida millonaria, con máquinas de importación en algunos casos inéditas en Andalucía, con las que habían podido abrirse camino como proveedores de algunos de los mejores restaurantes y hoteles de la Costa del Sol.

En este momento, el obrador alternativo a la planta de Cajiz se localiza justo en las instalaciones de la heladería donde todo empezó, hace ya 13 años, en la avenida del Mediterráneo número 114, muy cerca del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y a un paso de la playa. "Después de la catástrofe, lo importante por encima de las pérdidas, que eran muy significativas, era volver. Por eso empezamos a ofrecer a la clientela la posibilidad de comprar helado de manera anticipada. Y ahí la respuesta fue abrumadora", relatan estos artesanos.

Nonna ha podido reiniciar su actividad industrial en Rincón de la Victoria. / L. O.

Grandes chefs

Recuerdan cómo en década y media ha evolucionado mucho el cliente. Al principio eran pocas referencias, pero con la entrada como clientes de grandes cadenas hoteleras empezaron incluso a elaborar sabores por encargo, como "limón con tomillo" o el helado de "torta de Algarrobo". De las seis máquinas mantecadoras que tenían hasta mediados de abril han pasado a un obrador más pequeño, pero con tesón han podido reiniciar la maquinaria y empezar a modelar la nueva nave en Málaga capital.

Raúl subraya que en temporada alta han podido dar trabajo a ocho empleados y a dos familias más, a través de los puntos de venta en las heladerías de Rincón de la Victoria y de Torre del Mar. Pero de sus alianzas empresariales "con el chef José Carlos, el hotel Palacio Miramar o con chiringuito Cachalote, los clientes se multiplican y no dejan de crecer", manifiesta.

Más de 80 sabores

"De cara al futuro hemos demostrado que no nos vamos a rendir. Si hemos superado esta crisis estamos preparados para las que vengan. A la gente que ya nos conoce les decimos que estamos con ganas de recibirlos en Rincón, que vengan a tomarse su helado para poder seguir haciendo lo que más nos gusta", concluye Rodríguez.

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Raúl Rodríguez, en las instalaciones recién reabiertas en el término rinconero. / l.o.

Enrique se muestra orgulloso de cómo su hijo se ha incorporado al negocio familiar con la receta de siempre, "la de los ingredientes de primera calidad, con leche fresca de una vaquería de Antequera y ese valor añadido que es la pasión que se le pone a cada nueva receta". Actualmente la carta se extiende hasta los más de 80 sabores. Entre ellos, Nonna incluye la torta loca, el sabor a pastelito de la Pantera Rosa, el clásico Turrón de Jijona o, por supuesto, el helado de Nutella. Y no falta siquiera esa una línea vegana cada vez más demandada.