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El parque acuático "más espectacular" de la Costa del Sol tiene toboganes, piscinas y saltos 'kamikaze': con atracciones para todas las edades desde 12 euros

Este entorno malagueño ofrece atracciones para todos los niveles y edades en un entorno privilegiado de la provincia

Aquavelis, el parque acuático &quot;más espectacular&quot; de la Costa del Sol con toboganes, piscinas y saltos 'kamikaze'

Aquavelis, el parque acuático "más espectacular" de la Costa del Sol con toboganes, piscinas y saltos 'kamikaze' / Aquavelis

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Existe un parque acuático en la Costa del Sol que se ha convertido en uno de los planes favoritos de las familias malagueñas por la amplia variedad de atracciones con las que cuenta perfectas para todas las edades y necesidades. Este entorno que dispone de toboganes para todos los niveles, piscinas, zonas infantiles, saltos 'kamikaze' y enormes caídas es Aquavelis, situado en el municipio de Torre del Mar.

"Es el parque acuático más espectacular de la Costa del Sol", señalan desde este negocio que este año ha estrenado una zona infantil conocida como 'Isla Aventura', que se suma a la veintena de atracciones y áreas que pueden visitar malagueños y turistas en este enclave de ocio y diversión en familia.

Fecha de apertura y temporada de verano en Aquavelis

Fue este pasado sábado 13 de junio cuando Aquavelis inauguró la nueva temporada estival, que se extenderá hasta el próximo 8 de septiembre.

Durante estos meses de verano, los usuarios podrán disfrutar de todo tipo de toboganes, diversidad de piscinas y zonas infantiles, lo que lo convierte en "el mejor parque acuático de Andalucía", tal y como aseguran desde el propio parque.

Super Niágara, Kamikaze y toboganes para los más atrevidos

Entre las atracciones de este parque acuático destaca su 'Super Niágara', un descenso en flotador doble que ofrece "velocidad y altura sin igual", el 'Kamikaze', con 80 metros de bajada a toda velocidad, o las 'Multipistas', para demostrar "quién es el más rápido".

Otro de los grandes reclamos de este parque es el 'Magic Hole', un descenso por tubos que mezclan "velocidad, oscuridad y efectos de luces", junto a sus toboganes 'Espiral' y 'Tirabuzón', y las 'Pistas Blancas'.

Isla Aventura, Río Rápido y zonas infantiles para menores

A estos se suman sus atracciones infantiles, como la 'Isla de la Aventura', repleta de juegos y atracciones, el 'Tobogán Colina', un laberinto de toboganes, el 'Río Rápido', que hay que descender en un rosco doble, su 'Zona Infantil', con distintos toboganes y juegos para los más pequeños, un 'Mini Foam', el 'Mini Kamikaze' o 'AquaSplash', con toboganes pequeños y ligeras caídas de agua para los menores.

Además, el parque tiene una zona de spa para relajarse tras la intensa jornada, así como una piscina de olas que trasladará a los visitantes a una verdadera playa repleta de oleaje.

Zonas VIP, restaurantes y área de pícnic en el parque

Y para quienes quieran un descanso extra, pueden alquilar hamacas, sombrillas o flotadores, y disfrutar de las zonas VIP por un coste adicional.

Asimismo, también pueden degustar los mejores sabores en sus restaurantes, cafeterías o heladerías, mientras que los usuarios que prefieran llevarse su propia comida, pueden acceder de forma gratuita a la zona de pícnic de Aquavelis.

Precios de las entradas de Aquavelis y descuentos online

El precio de las entradas varía en función de si se adquieren de forma online o en taquilla, teniendo un descuento especial de 2 euros para quienes las compren a través de la web.

De ese modo, los tickets para los visitantes 'Minis', de entre 0,95 y 1,15 metros, tienen un precio de 14 euros, mientras que los 'Junior', con entre 1,15 y 1,40 metros de altura, de 22 euros. La entrada 'Normal', para mayores de 1,40 metros, es de 28 euros, mientras que los mayores de 65 años podrán acceder a la entrada 'Senior' por 22 euros.

Tarifas para familias numerosas, grupos y residentes en Málaga

Estos precios se reducen a 12 euros los 'Mini' hasta 26 euros los 'Normales' para las familias numerosas, así como de 13,50 euros los 'Mini' a 23 euros la entrada 'Normal' para los grupos.

Los residentes en Málaga, por su parte, también tendrán un descuento especial, por lo que pagarán 13 euros por la entrada 'Mini', 21 por la 'Junior' y 28 la 'Normal'.

Entrada reducida por la tarde, ubicación y horario

Y para quienes acudan desde las 15.00 horas en junio y septiembre, y las 16.00 horas en julio y agosto, la tarifa reducida, solo accesible en taquilla, será de 11 euros la 'Mini', 16 euros la 'Junior' y 21 euros la 'Normal'.

Noticias relacionadas y más

Este parque se encuentra en la calle Ruta del Pomelo de la Urbanización El Tomillar de Torre del Mar. El horario durante los meses de junio y septiembre es de 11.00 a 18.00 horas, mientras que entre julio y agosto es de 11.00 a 19.00 horas.

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