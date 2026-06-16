El pintoresco pueblo de Málaga que los expertos en viajes han elegido como el más bonito de la provincia: "Tiene uno de los cascos históricos mejor conservados"

Los expertos en viajes de la revista 'National Geographic' se han propuesto escoger el pueblo más bonito de cada provincia andaluza y, para el territorio malagueño, no ha tenido dudas: el más destacado y hermoso de todos, que hay que visitar sí o sí por la impactante belleza de sus casas blancas, los balcones de flores y sus calles laberínticas es Frigiliana.

Tras ser nombrado el pueblo más bonito de toda Málaga en 2026 y uno de los 'Pueblos Más Bonitos de España', Frigiliana ha logrado un nuevo reconocimiento tras ser elegido por los profesionales de la prestigiosa publicación como el municipio más bonito de toda la provincia malagueña y uno de los más hermosos de la comunidad.

Casas blancas, geranios y miradores en la perla de la Axarquía

"Conocida como la perla de la Axarquía, para descubrir su fotogénica estética de casas blancas con balcones de geranios en flor hay que caminar y caminar por sus calles empinadas. Pero es un esfuerzo que todos están dispuestos a asumir", ha señalado la revista sobre este entorno.

Tal y como han recalcado los expertos en viajes, su privilegiada ubicación ha servido durante siglos como "atalaya del litoral malagueño", una situación que en la actualidad se aprovecha desde el punto de vista turístico gracias a las vistas que permite contemplar de la "Costa Blanca".

Para ello, cuenta con distintos miradores, entre los que destacan el de la calle Santo Cristo o el del Callejón de Peñón.

Calle Real, cuesta del Apero y rincones para fotografiar en Frigiliana

"Si se trata de retratar un rincón emblemático, hay que dirigirse a la Calle Real donde, tras pasar por el sector de bares, restaurantes y tiendas, se llega a la bifurcación con la cuesta del Apero", ha continuado asegurando la revista.

Frigiliana (Málaga). / ShutterStock

Es en este lugar donde se podrá no solo tomar unas fotografía espectaculares del lugar, sino también disfrutar de los mosaicos del suelo y los detalles de sus calles aledañas.

El Barribarto y el pasado árabe de Frigiliana

Los expertos de la revista también han aconsejado visitar el Barribarto, la parte alta del pueblo, considerado como "uno de los cascos históricos de origen árabe mejor conservados de la provincia".

"Es un encantador laberinto de calles angostas de influencia mudéjar", ha señalado la publicación, que ha destacado también los doce mosaicos que se pueden encontrar en sus paredes y que rinden homenaje a la Rebelión de las Alpujarras, que levantó a la población musulmana entre 1568 y 1571.

Las tres culturas y la historia de este pueblo malagueño

Asimismo, la revista ha destacado la importancia histórica y cultural de este rincón malagueño, que hace que Frigiliana sea recordada como "un centro de tolerancia entre las culturas árabe, cristiana y judía".

Estas características se pueden contemplar en lugares como la Fuente de las Tres Culturas, situada en la calle del Garral, y en la Escultura de las Tres Culturas, localizada en la calle Chorruelo.

El Museo Arqueológico, la miel de caña y los pueblos elegidos en Andalucía

"Más huellas de su historia se descubren en la Casa del Apero, donde está el Museo Arqueológico y la Casa de la Cultura", han recalcado los expertos.

Y han añadido sobre la gastronomía del lugar: "Nadie puede ir sin probar la miel de caña de azúcar que se produce en el Ingenio Nuestra Señora del Carmen, la última fábrica de este producto en toda Europa".

Frigiliana . / Unsplash

El resto de pueblos de Andalucía escogidos por los expertos de National Geographic como los mejores de cada provincia son Aracena (Huelva), Osuna (Sevilla), Iznájar (Córdoba), Baeza (Jaén), Pampaneira (Granada), Mojácar (Almería) y Vejer de la Frontera (Cádiz).