La Policía Nacional detiene al presunto autor del apuñalamiento mortal de La Palmilla

La Policía Nacional ha detenido en Málaga al presunto asesino de Youssef, el joven de 29 años que fue apuñalado el pasado mes de mayo en el barrio de La Palmilla. La investigación del Grupo de Homicidios sólo estaba pendiente de la localización del único sospechoso del crimen, un varón de 27 años que los agentes identificaron muy poco después del ataque, al parecer motivada por un problema vinculado con el alquiler de la vivienda en la que vivía la víctima. La Comisaría Provincial ha informado de que el arrestado ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

Los investigadores atribuyen el ataque a un problema con la vivienda donde vivía la víctima, que era inquilino del padre del detenido

Apuñalado en la calle

Los hechos sucedieron en torno a las 20.00 horas del 11 de mayo, cuando Emergencias 112 recibió varias llamadas que alertaban de que un hombre había sido apuñalado en el pecho junto a un bar lleno de clientes en la calle Concejal Pedro Ruz García, cerca de la popular plaza Verdiales de La Palmilla. La víctima presentaba una grave puñalada en el pecho que le afectó a un pulmón y fue trasladada al Hospital Regional, donde finalmente falleció. Fuentes vecinales indicaron entonces que procedía de Fes y que estaba intentando regularizar su situación en España.

El Grupo de Homicidios asumió el caso y no tardó en identificar al presunto agresor como el hijo del casero de la víctima, que vivía en un piso de la cercana calle Eume. Los agentes trabajaron desde entonces sobre la hipótesis de que la agresión tuvo su origen en un problema con la renta del inmueble desencadenó la agresión.

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Ayuda de familiares directos

Desde entonces, los investigadores han trabajado sin descanso en la localización del sospechoso, que ha contado con la ayuda de familiares directos. "Esta circunstancia ha motivado el establecimiento de numerosos dispositivos dinámicos y estáticos dirigidos para dar con su paradero, siendo necesaria la adopción de medidas judiciales para la resolución del hecho", ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.