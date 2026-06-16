Respuesta rápida y cita con especialistas: así es el nuevo programa de prevención suicida del Hospital Clínico de Málaga

El complejo universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha puesto en marcha un nuevo programa para la prevención del suicidio en la población en riesgo, que ofrece una respuesta proactiva y una cita con especialistas para garantizar la atención a la población más vulnerable.

El protocolo, denominado ‘ContSui’, está integrado en el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PESMAA) y da cobertura a un área de más de 1.200.000 habitantes, correspondiente a la población de referencia del hospital para esta especialidad.

La unidad de Salud Mental del Hospital Clínico, según ha destacado la Junta de Andalucía en un comunicado, ha consolidado la puesta en marcha del programa autonómico de prevención del suicidio, que está operativo desde el pasado mes de marzo. Gracias a este programa se establece un circuito de detección y abordaje temprano en los servicios de Urgencias, para asegurar que “ningún paciente con riesgo detectado quede fuera del sistema de seguimiento asistencial”.

Respuesta rápida desde Urgencias y atención prioritaria a los pacientes más vulnerables

En este contexto, el objetivo de ‘ContSui’, explican, es ofrecer una respuesta rápida y proactiva, que garantice la continuidad de los cuidados desde el momento en que se detecta una idea o gesto de suicidio en Urgencias hasta su tratamiento ambulatorio.

Una de las principales características del programa es que establece circuitos diferenciados de atención con el fin de reforzar la protección de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, como puede ser el de los menores de edad.

Plazos máximos de respuesta según el nivel de riesgo

El protocolo también establece plazos máximos de respuesta asistencial diferenciados, siempre condicionados por la valoración clínica de cada paciente y el nivel de riesgo identificado en cada caso.

Además, introduce la participación de la enfermería especialista en Salud Mental, que contacta de manera proactiva con el paciente antes de su cita con el facultativo para conocer su estado,

La enfermería de Salud Mental, clave en el seguimiento

Esta llamada permite valorar la situación de la persona en tiempo real y asegurar que “el puente” entre las Urgencias y la consulta especializada sea “sólido y seguro”, garantizando de esta manera la continuidad asistencial como un elemento clave en la prevención de conductas suicidas.

“La implantación del programa 'ContSui' nos permite dar una respuesta ágil y humana a una de las necesidades más demandadas por la sociedad actual”, han señalado la directora en funciones de la Unidad de Salud Mental, Concepción López Arquillos, y el coordinador de cuidados de la unidad, Antonio Reyes Taboada.

"Asegurar que una persona en situación de riesgo sea atendida en los plazos que determina el protocolo afianza el compromiso para garantizar la seguridad del paciente y la eficacia de nuestra red asistencial", han añadido los profesionales, que han hecho hincapié en que este avance supone una mejora cualitativa de "gran impacto" para Málaga

Coordinación con los centros de salud

El protocolo también mejora la colaboración entre los distintos niveles asistenciales. Una vez activado —siempre bajo el consentimiento del usuario—, se genera una alerta automática dirigida al médico de familia y al profesional de enfermería de referencia en atención primaria. De esa manera, se permite que todo el entorno sanitario del paciente esté alineado en su seguimiento.

Con la puesta en marcha de ContSui, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria destaca que refuerza su compromiso con la aplicación de la Estrategia de Salud Mental de Andalucía 2023-2026, “situándose a la vanguardia en la protección y prevención de la conducta suicida en la provincia de Málaga”.