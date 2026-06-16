La procesión de los Patronos adelanta su salida por el partido UD Almería-Málaga CF

La procesión de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, patronos de la ciudad de Málaga, modifica su horario de salida el sábado 20 de junio. El cortejo partirá finalmente a las 17.00 horas desde la iglesia de los Mártires, según ha comunicado la Real y Piadosa Congregación en honor de Ciriaco y Paula.

La decisión se ha adoptado de común acuerdo tras una reunión mantenida con el concejal de Seguridad Ciudadana de Málaga, Avelino Barrionuevo. La modificación responde a motivos de seguridad y está relacionada con la coincidencia, en la misma fecha, del partido que juegan por el ascenso a Primera División la UD Almería y el Málaga CF.

La congregación ha trasladado también una indicación concreta para las personas que vayan a participar en el cortejo. Los asistentes deberán presentarse en la puerta lateral de la iglesia de los Mártires a las 16.15 horas del citado sábado.

La modificación se adopta por seguridad

El comunicado, firmado por el hermano mayor, Antonio Ortega Suárez, enmarca el adelanto horario dentro de las medidas adoptadas por seguridad. La coincidencia con el partido entre los dos equipos andaluces ha llevado a ajustar la planificación del cortejo.

Aviso a los asistentes a la procesión

La principal recomendación para quienes tengan previsto acudir o formar parte de la procesión es tener en cuenta el nuevo horario.

Con este ajuste la procesión mantiene su celebración para este sábado 20 de junio, aunque con una salida adelantada respecto a la previsión inicial por los citados motivos de seguridad.

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Esta procesión, que la hermandad intenta revitalizar desde hace años, y que se celebra con motivo de la festividad de los Patronos el 18 de junio, tenía su salida tradicionalmente más tarde, como ocurrió el pasado año 2025 cuando el cortejo comenzó a las 19.00 horas.