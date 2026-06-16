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El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: "La decisión es irrefutable"

El presidente de la Autoridad Portuaria aclara que cualquier decisión sobre una eventual permanencia corresponde ahora al Consistorio: "La pelota está en el Ayuntamiento de Málaga"

Las estatuas de Venus y Neptuno, en el acceso al Puerto por la plaza de la Marina

Las estatuas de Venus y Neptuno, en el acceso al Puerto por la plaza de la Marina / Álex Zea

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Las esculturas del Puerto de Málaga siguen dando de qué hablar. Neptuno y Venus, las dos piezas instaladas a mediados de marzo en la entrada al recinto por la plaza de La Marina, vuelven ahora a estar en el centro del debate por su posible continuidad. El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, confirma a este periódico que las esculturas no estarán más tiempo del acordado.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó hace tres meses que la instalación sería temporal y que permanecería únicamente durante seis meses, y no durante 25 años, como se había planteado inicialmente.

"No tenemos nada que decidir. Está ya decidido y la decisión es irrefutable", sostiene Rubio. El Puerto de Málaga subraya así que el acuerdo está cerrado y que cualquier posible continuidad de las esculturas ya no depende de la Autoridad Portuaria.

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Paula Tigges

Rubio asegura que les llegan opiniones favorables y que "a la gente le gustan mucho las esculturas", aunque aclara que cualquier decisión sobre una eventual permanencia corresponde ahora al Consistorio: "La pelota está en el Ayuntamiento de Málaga".

El presidente de la Autoridad Portuaria matiza que, "si alguna institución quiere hacer una propuesta de permanencia, que lo haga, pero por nuestra parte el acuerdo está cerrado y la decisión tomada".

Una polémica aún candente en Málaga

La instalación de estas esculturas no ha estado ajena a la polémica desde su anuncio. Su creador, Ginés Serrán-Pagán, defendió a capa y espada su colocación y sostuvo que “serían un icono de Málaga”. Sin embargo, entidades culturales como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales, además de partidos políticos y sindicatos, manifestaron su desacuerdo.

La crítica más dura fue la de la Academia de San Telmo, que denunció que dicha instalación "limitará los accesos" y calificó las esculturas "de estética dudosa": "Son kitsch y parecen de Marvel", indicó.

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Por ahora, 'Las Columnas del Mar' permanecerán a la entrada del Puerto de Málaga hasta septiembre.

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