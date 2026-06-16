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Así será el nuevo aparcamiento frente a los Baños del Carmen: 135 plazas, cuatro puntos de recarga eléctrica y conexión con la EMT

La inversión municipal asciende a los 2 millones de euros, sumados a los 3,6 correspondientes a la expropiación de los terrenos privados que tendrán que ser demolidos para su construcción

Nuevo aparcamiento en rotación delante de los Baños del Carmen

Nuevo aparcamiento en rotación delante de los Baños del Carmen / Gloria Pérez

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Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa pública municipal Smassa, construirá un nuevo lugar de estacionamiento frente a los Baños del Carmen que contará con 135 plazas de aparcamiento, cuatro puntos de recarga eléctrica y otros cuatro para movilidad reducida, además de un espacio para bicicletas.

El proyecto se ejecutará sobre un espacio que cuenta con una superficie total de 3.641 m2 y costará una suma de 5,6 millones de euros de los cuales dos de ellos corresponderán al coste de la obra más otros gastos necesarios para su adecuación, y 3,6 millones, que ya ha adelantado la Gerencia de Urbanismo para la obtención de los terrenos privados donde se va a construir dicho equipamiento.

Conexión con las líneas 3, 8, 11, 33 y 34 de la EMT

La iniciativa se presenta como un "hub" para promover la movilidad sostenible y la intermodalidad con el autobús a través de la conexión con varias líneas de la EMT que hacen parada en el entorno de los Baños del Carmen. Este nuevo aparcamiento queda cercano a la L3, que conecta con Carretera de Cádiz y Vialia; la L8, que llega hasta el distrito Teatinos; la L11, que va en dirección Universidad; y las líneas 33 y 34, que llevan hasta la Alameda Principal y la Avenida de Andalucía.

Según ha confirmado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que "pagando el aparcamiento, el autobús sería gratis, con el objetivo de estimular el transporte público". El primer edil asegura que "aquí nadie pretende hacer ningún negocio con esto, sino servir a la movilidad de la ciudad y a la intermodalidad" de la ciudad.

Zonas verdes y área de exposiciones

El Consistorio también pretende incorporar 89 árboles de nueva plantación distribuidos entre las plazas, a través de hileras. Además, para reforzar la integración de este nuevo espacio con el entorno de los Baños del Carmen, se ha diseñado el cerramiento perimetral con un pavimento claro en lugar del asfalto negro característico. El proyecto contempla también un área de exposiciones al aire libre de 337 m2, que acogerá actividades culturales y ciudadanas.

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Bicicletas públicas

El Ayuntamiento anunció hace un mes un nuevo proyecto de movilidad que contará con 1.000 bicicletas eléctricas y 100 estaciones de anclaje repartidas por la ciudad. Una de ella será precisamente este nuevo espacio en los Baños del Carmen.

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