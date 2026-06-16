El "tarifazo" de aparcamiento del Civil, la modificación del crédito y los cribados de colon irán a debate en próximo pleno de la Diputación

El Pleno de la Diputación de Málaga de este miércoles pondrá sobre la mesa la polémica por el "tarifazo" del aparcamiento del Hospital Civil, que ya fue protestado por los grupos municipales de izquierda, y aprobará una modificación de crédito para "atender al municipalismo y a la provincia", según la diputada de Economía y Hacienda, María del Carmen Martínez. El PSOE llevará una moción sobre los "fallos" en los cribados de cáncer de colon y Vox una medida para mejorar la seguridad vial en la barriada de 'Los Puertas'.

Tanto el grupo provincial socialista como Con Málaga llevarán al Pleno la polémica de unas tarifas de aparcamiento que, en palabras del portavoz del grupo, Juan Márquez, "exprime" a los pacientes y supone un "hachazo directo" a las nóminas de los profesionales sanitarios y trabajadores. "Ahora tienen que pagar una fortuna por el simple hecho de ir a trabajar en un contexto de enriquecimiento generalizado de la vida", ha expresado.

En esta misma línea, el portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Josele González, ha adelantado que el grupo exigirá a la Junta de Andalucía que levante el "peaje a la enfermedad" impuesto en el aparcamiento del Hospital Civil. González ha lanzado un dardo al PP, que acostumbra a pedir bajadas del peaje de la autopista Costa del Sol, y ha asegurado que su grupo "siempre ha estado a favor" de que se busquen medidas para amortiguar ese coste.

En la moción, el PSOE propone que la Diputación respalde las movilizaciones y reivindicaciones de los trabajadores, así como las demandas de pacientes, familiares y usuarios afectados por el incremento de las tarifas e instan a la Junta a "paralizar de manera inmediata el nuevo sistema tarifario y a recuperar, mientras duren las obras del nuevo hospital, unas condiciones de acceso equivalentes o similares a las existentes anteriormente, garantizando precios sociales y asequibles".

Por su parte, la moción de Con Málaga, ha explicado Márquez, propone el "rechazo frontal de esta Diputación al incremento de las tarifas por suponer una barrera económica al acceso a la salud"; instar a la Junta y al SAS "a paralizar de inmediato la aplicación de las tarifas y sentarse a negociar con los sindicatos y las asociaciones de pacientes"; y también exigir "el blindaje de los hospitales comarcales de la provincia con más recursos humanos y materiales para reducir de forma drástica los desplazamientos vitales hacia la capital".

Modificación de crédito y transvase de Iznájar

El portavoz del grupo provincial popular, Cristóbal Ortega, ha detallado varias mociones que aprobarán este miércoles en la cámara provincia. La primera de ellas tiene por cometido instar al Gobierno a autorizar el trasvase de agua desde el embalse de Iznájar para garantizar el abastecimiento hídrico en la comarca malagueña de Antequera y del norte de la provincia. La segunda, solicitar una modificación de crédito para "reforzar el municipalismo y acelerar las inversiones en nuestra provincia".

Al respecto del transvase de Iznájar, Ortega ha asegurado que la realidad actual es "clara" y que existe una necesidad "más que acreditada y una solución técnica viable". El diputado ha insistido en que hay "financiación ya comprometida" y "voluntad política para ejecutar la infraestructura", pero que "lo único que falta es la autorización del Gobierno central". La moción del PP instará al Gobierno a autorizar "de manera inmediata" el trasvase, así como exigir que dé explicaciones sobre "por qué continúa año tras año sin autorizar una actuación considerada de prioridad". Además, esta moción urgente popular pedirá al Ejecutivo reforzar la seguridad en la provincia de Málaga mediante "el incremento de efectivo, de medio y, sobre todo, de infraestructura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por su parte, la diputada de Economía y Hacienda, María del Carmen Martínez, ha informado de que se van a utilizar "44,2 millones de euros de los remanentes de tesorería del 2025 para inyectar a nuestro presupuesto nuevas inversiones para aumentar la dotación de proyectos y programas que ya están en marcha" entre los que se encuentra la modificación de crédito, que irá a pleno. "Creemos que es una de las modificaciones más importantes que vamos a llevar este año, junto con la que ya hicimos en el mes pasado", ha concluido.

"Falsos" cribados de colon

El PSOE llevará como moción "los graves fallos" detectados en el programa del cribado de cáncer de colon. La diputada Antonia García, que en primer lugar ha trasladado la solidaridad y apoyo a los afectados, ha advertido de que "no se trata de un simple error administrativo, sino de un fallo que afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario y a la credibilidad de los programas de detección precoz". La moción plantea instar a la Junta "a ofrecer información pública, clara y transparente sobre lo sucedido", entre las que se exigen causas del fallo, número total de afectados, medidas adoptadas y calendario de revisión de todos los casos; "la apertura de una investigación independiente y exhaustiva"; y el refuerzo "de manera urgente" de la sanidad.

Seguridad en la parada de autobús escolar de Los Puertas

El grupo provincial Vox llevará al pleno de este mes de junio una moción urgente para mejorar la seguridad en el tramo de la parada de autobús escolar situada en 'Los Puertas' de la carretera MA-3203. El portavoz de Vox, Antonio Luna, ha advertido de que "la falta de seguridad en ese cruce y en la parada de autobús es alarmante" y que los vecinos "están muy preocupados" porque no existe señalización adecuada.

Luna ha asegurado que no hay parada de autobús "adecuada", con marquesina y con los elementos suficientes, ni un paso seguro para cruzar la vía. El diputado ha aludido a la "falta de seguridad" y al "riesgo" que puede suponer para los alumnos de esta barriada y pedirán en la sesión plenaria que la Diputación proceda a acondicionar la parada de este autobus escolar y que se mejore la MA-3203.