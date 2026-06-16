El tiempo en Málaga según la Aemet: el verano llega con calor sofocante y máximas cerca de los 40 grados

Tras un inicio de semana marcado por un terral asfixiante y temperaturas de hasta 37 grados, la semana continuará calurosa en la provincia. El tiempo en Málaga, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estará marcado por valores más altos de lo normal para estas fechas y por un ambiente plenamente veraniego incluso antes de la entrada oficial del verano.

Las máximas en la capital malagueña ya no bajarán de los 30 grados. De hecho, conforme avance la semana, los termómetros irán subiendo hasta rondar los 31 y 32 grados. El domingo, jornada en la que comienza oficialmente el verano, Málaga podría alcanzar los 34 grados, en una jornada marcada por el sol y el calor.

El tiempo en Málaga: calor sin tregua en la capital

La previsión de la Aemet en Málaga apunta a una semana más cálida de lo normal, con temperaturas elevadas tanto en la costa como en el interior. El ascenso será progresivo, pero el calor se dejará notar desde los primeros días, especialmente durante las horas centrales.

La situación será aún más intensa en el interior de la provincia, donde varios municipios volverán a convertirse en auténticos hornos. En Coín, los termómetros se mantendrán por debajo de los 34 grados durante buena parte de la semana, aunque el fin de semana se espera un repunte hasta los 36 grados.

Coín, Antequera y Ronda rozarán los 40 grados

En Vélez-Málaga, las máximas se moverán en torno a los 31 grados durante la semana y podrían alcanzar los 33 grados durante el fin de semana. La Axarquía también vivirá jornadas plenamente veraniegas, aunque sin llegar a los valores más extremos previstos para el interior.

El calor será especialmente sofocante en Antequera, que seguirá este mismo patrón térmico con máximas de hasta 33 grados hasta el viernes. La subida más acusada llegará durante el fin de semana, con valores de 36 grados, antes de un lunes que podría disparar los termómetros hasta los 39 grados.

La AEMET prevé un arranque de verano muy caluroso

También Ronda afrontará una semana de calor intenso. Las máximas rondarán los 33 grados durante los próximos días y podrían subir hasta los 36 grados durante el fin de semana. El arranque del verano llegará, por tanto, con temperaturas muy elevadas en buena parte de la provincia.

El verano comenzará con valores cercanos a los 40 grados en varios puntos de Málaga. Según la tabla de la Aemet, municipios como Antequera, Coín y Ronda podrían moverse entre los 38 y 39 grados en los días de más calor.

Por ahora no hay avisos amarillos activos por calor.

Noches tropicales en la costa de Málaga

El calor también se notará de noche. Las mínimas se situarán en torno a los 20 grados en las localidades del interior y alrededor de los 22 grados en la franja litoral, por lo que se esperan noches tropicales en buena parte de la provincia.

"Estamos hablando de noches tropicales en toda la franja costera", afirma el director del Centro Meteorológico de la AEMET en Málaga, Jesús Riesco.