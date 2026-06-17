La Academia Europea de Alergia premia a un investigador de Málaga con una ayuda de 30.00 euros: “Supone un enorme orgullo”

El investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) Juan Luis Paris ha sido reconocido con el EAACI Early Career Research Award 2026, un galardón internacional dirigido a jóvenes investigadores y clínicos con una trayectoria destacada en el ámbito de la alergia, la inmunología y la innovación biomédica.

El premio, concedido por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) en colaboración con Allergy Therapeutics y Bencard Allergie, está acompañado de una ayuda de investigación de hasta 30.000 euros para continuar avanzando en proyectos con un elevado impacto científico.

“Recibir este reconocimiento de la EAACI, una de las sociedades científicas internacionales de referencia en el ámbito de la alergia y la inmunología clínica, supone un enorme orgullo y también un impulso para seguir trabajando en investigación en este campo”, afirma Juan Luis Paris a La Opinión de Málaga.

Un premio internacional impulsa la investigación en alergia desde Málaga

“Este premio nos anima a continuar desarrollando nuevos proyectos orientados a los pacientes con enfermedades alérgicas, con el objetivo de contribuir a mejorar su futuro y su calidad de vida”, añade.

Juan Luis Paris y Carmen Rondón en la inauguración de la EAACI Congress 2026. / L.O.

Asimismo, el investigador subraya la importancia del apoyo económico asociado al galardón: “Especialmente porque cuenta con una ejecución muy flexible y permite cubrir necesidades concretas de investigación que, en muchas ocasiones, son difíciles de financiar a través de convocatorias competitivas tradicionales, pero que resultan fundamentales para arrojar luz sobre nuevas líneas de trabajo”.

De Málaga a Estabul: reconocimiento a dos investigadores de IBIMA

La entrega de premios tuvo lugar el pasado 12 de junio durante la ceremonia inaugural del Congreso de la EAACI 2026, celebrado en Estambul, Turquía, a la que acudió Juan Luis Paris en persona.

Este nuevo reconocimiento se suma a la ‘ERC Starting Grant’ de 1,7 millones de euros que obtuvo el año pasado, una de las ayudas más competitivas y prestigiosas de la Unión Europea, que le fue entregada para desarrollar una investigación orientada a lograr avances en campos como la inmunoterapia y la medicina regenerativa.

Durante el mismo congreso también fue reconocida la investigadora Carmen Rondón, integrante del grupo de Enfermedades Alérgicas a Fármacos y Alérgenos de IBIMA.

Rondón recibió el EAACI Clinical Fellowship Award 2026, una distinción que pone en valor su trayectoria clínica e investigadora en el campo de la alergología.

Ambos reconocimientos, según IBIMA, refuerzan la proyección internacional del instituto de investigación malagueña y pone en valor el talento investigador que impulsa la ciencia biomédica desde Málaga.