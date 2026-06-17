El Ayuntamiento de Málaga convocará 33 plazas de auxiliar de administración general

El Ayuntamiento de Málaga sacará a oposición 33 plazas de auxiliar de administración general después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado los anexos de las bases que regirán la convocatoria.

De las plazas previstas, 19 serán de acceso libre, mientras que 13 estarán reservadas para personas con discapacidad. Además, se ha incluido una plaza específica para personas con enfermedad mental, dentro de las medidas de acceso al empleo público para distintos colectivos.

Pendientes de publicación

El siguiente paso será la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), así como en el tablón de anuncios electrónico y en la página web municipal. Más adelante, la convocatoria contará también con un extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Una vez completado este proceso, el anuncio llegará al Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se detallarán los plazos y requisitos para que los aspirantes puedan presentar sus solicitudes.