El BIC Euronova del PTA de Málaga expande su presencia en China: inaugura en Pekín el Centro NGPC para impulsar proyectos sostenibles y de 'economía verde'

La incubadora de empresas BIC Euronova, con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, ha inaugurado en Pekín un nuevo nodo del centro NGPC (Next Sustainable Generation Promotion Centre), en el marco del Salón de Cooperación de Alto Nivel España-China en Comercio Verde, celebrado en la capital del gigante asiático. El director general del BIC Euronova y presidente de la asociación española NGSC, Álvaro Simón De Blas, ha señalado que este centro es "un proyecto de promoción del desarrollo verde y sostenible que servirá de puente entre China y España, impulsando la cooperación verde".

Este nuevo centro NGPC, gestionado por BIC Euronova China, está impulsado por la asociación NGSC (Next Generation Sustainable Committee), que cuenta ya con dos centros nodos NGPC: uno con sede en el BIC de Málaga, inaugurado en 2025, y el recién abierto ahora en Pekín. La creación del NGPC brindará nuevas oportunidades para las empresas "con una perspectiva internacional y una visión de futuro".

El acto de inauguración contó con el apoyo institucional de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín, representada por su consejero jefe, Alfonso Noriega. Asimismo, el evento contó con la participación de Álvaro Simón De Blas, y con Lucy Gan, directora General de BIC Euronova, junto con representantes del Subconsejo de Pekín del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional y del Gobierno del Distrito de Chaoyang de Pekín.

El acto de inauguración del centro NGPCcontó con Alfonso Noriega, Álvaro Simón De Blas, y representantes del Subconsejo de Pekín del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional y del Gobierno del Distrito de Chaoyang de Pekín. / L. O.

Fortalecer el intercambio España-China desde los NGPC de Málaga y Pekín

Noriega, afirmó que los intercambios de alto nivel entre España y China continúan avanzando. En 2025 el volumen del comercio bilateral entre España y China ha superado los 500.000 millones de renminbi (RMB), con un incremento interanual de casi el 10%.

"Se ha convertido en la relación económica y comercial más dinámica y de mayor crecimiento del mundo, impulsando el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica, lo que genera un fuerte dinamismo. España ha contribuido con el 50% del crecimiento económico de la eurozona en los últimos tres años, convirtiéndose en un motor del crecimiento económico europeo y atrayendo a un gran número de empresas chinas a invertir en España", ha expuesto.

El objetivo de este nuevo centro NGPC es implementar el "Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre la República Popular China y el Reino de España" y promover la cooperación en materia de comercio verde y gobernanza climática entre ambos países. Con el apoyo de los gobiernos de España y China, se han inaugurado sucesivamente los centros NGPC de Málaga situado en BIC Euronova y el de Pekín.

En la sesión de intercambio, altos ejecutivos de empresas españolas y chinas debatieron sobre cooperación verde. Josep Prat, CEO de Applus Asia Pacífico, Antonio López Arce, CEO de Gestamp Asia Pacífico, y el director de Seabery China, representaron a las empresas españolas en China para compartir sus logros en desarrollo sostenible y propuestas para la cooperación comercial verde entre España y China.

Los directivos de China Resources Power, China National Biotec Corporation, Goldwind, XB Power y DeCarbon Tech compartieron sucesivamente sus iniciativas en desarrollo verde y sostenible, así como sus planes de cooperación con España en nombre de las empresas chinas.

En 2025 se inauguró el NGPC Málaga de China en BIC Euronova

En octubre de 2025, embajador de China en España, Yao Jing, y representantes del gobierno español y andaluz presenciaron conjuntamente el lanzamiento del NGPC Málaga en BIC Euronova.

"Como centro presencial y escaparate para la cooperación comercial verde entre España y China, el NGPC reúne a departamentos gubernamentales y a los actores clave de la cadena de valor de ambos países, creando una plataforma de colaboración para el desarrollo verde y sostenible, que ayuda a los socios a integrarse en la comunidad global del comercio verde", han explicado.