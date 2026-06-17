En una década, Málaga superará a Sevilla como provincia más poblada de Andalucía

La pujanza de Málaga le ha llevado en los últimos a ser el principal foco de atracción de población, siendo la provincia que más crece de las ocho andaluzas en los últimos lustros. Potenciado por la llegada de población extranjera, el ritmo de crecimiento población casi ha duplicado al de la provincia de Sevilla, y en 2038 la provincia malagueña daría el sorpasso y convertirse en provincia más poblada de Andalucía en 2038, según la proyección de población publicada este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Hace pocas semanas, la provincia superó el techo histórico del 1,8 millones de habitantes, y según esta proyección, Málaga superará los dos millones de personas en menos de una década, en 2035. Y solo dos años después, en 2037, será la provincia andaluza más poblada, con 2.028.124 habitantes, por los 2.020.213 residentes sevillanos.

En 15 años, en 2041, la provincia malagueña tendrá un total de 2.066.543 habitantes, de los 9,14 millones de residentes que habrá en toda Andalucía. En este periodo, la Costa del Sol y su provincia sumarán un total de 253.903 habitantes, el 65% de los nuevos residentes en Andalucía: 391.939 habitantes.

Proyección de la población de cada provincia hasta 2041

Estas proyecciones no son una mera predicción, "sino que muestran la evolución que seguiría la población en caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales", advierte el INE en su nota de prensa. Proyectan un futuro que puede ser alterado por el efecto de la crisis de vivienda que vive la Costa del Sol o el ritmo de llegada de extranjeros que cada año se mudan a la provincia.

Menos españoles en 2041 que en 2026

Precisamente, el crecimiento de la población foránea es el principal catalizador del fuerte crecimiento poblacional en Málaga, con ritmos por encima del 150% en las proyecciones del INE, en detrimento de la población nacida en España, que se va reduciendo año a año hasta 2041. Si en 2026 suman un total de 1.359.247 residentes españoles, dentro de 15 años serán 1.352.308 nacionales, casi 7.000 menos. Por contra, los extranjeros residentes en la provincia malagueña pasarán de 453.393 a 714.235.

Proyección de población en la provincia de Málaga de 2026 a 2041 por lugar de nacimiento: España / Extranjero

Solo tres provincias andaluzas percerán población

El mapa demográfico andaluz que dibuja el INE para los próximos 15 años se inclina cada vez más para las provincias costeras. Almería supone el segundo mayor incremento, con 908.041 habitantes en 2041, unos 125.055 más que en 2026. Granada superaría el millón de residentes, hasta los 1.005.962 (+50.148), mientras que Huelva crecería hasta los 568.057 habitantes (+25.788).

Por contra, tres provincias perderán población: Cádiz, Jaén y Córdoba. La tercera por población, Cádiz, mantendrá su posición en el ránking aunque con un ligero descenso (de un millar de residentes) hasta los 1.265.436 residentes. Otras dos provincia que perderán población de forma sostenida durante los próximos quince años son Jaén (-47.675 habitantes) y Córdoba (-33.228 residentes).

Regiones

En el conjunto de España, los datos del INE prevén que la población del país crezca en más de 4 millones (+8,6 %) hasta superar en 2041 los 53,8 millones. En este futuro escenario, la región andaluza sería la cuarta que más crece, tras Madrid (1.035.571), Cataluña (1.004.162) y la Comunidad Valenciana (904.096) en términos absolutos.

En términos relativos, ocupa la posición undécima en esa proyección, siendo Comunidad Valenciana (16,4 %), Baleares (16,2 %), Madrid (14,4%), Cataluña y Murcia (ambas con un 12,2 %) las que más aumentan su población. Ese ritmo de la comunidad catalana le permitiría superar a Andalucía como la región más poblada de España. Actualmente la región andaluza suma 8,7 millones de habitantes, más de medio millón que Cataluña; en 2041 crecerá hasta los 9,14 millones, por los 9,2 millones residentes en Cataluña.

Proyección de la población de las regiones hasta 2041

La proyección también dibuja una España con fuertes contrastes territoriales. Mientras comunidades como Canarias, Baleares, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha o Aragón seguirían ganando población, otras regiones perderían habitantes en el horizonte de 2041. Es el caso de Extremadura, Asturias, Castilla y León y Galicia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, lo que refuerza la tendencia hacia una concentración demográfica en las grandes áreas urbanas, Madrid y el litoral mediterráneo.