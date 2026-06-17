Dekra e IBM unen fuerzas para fomentar la confianza en la era post-cuántica en un acuerdo con presencia de Málaga

La multinacional alemana Dekra, que cuenta con un gran hub en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga con más de 500 empleados, ha alcanzado un acuerdo con IBM para impulsar conjuntamente los servicios de Garantía de Seguridad Cuántica y Criptografía Postcuántica (PQC). El Memorando de Entendimiento que articula esta colaboración tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a prepararse para una de las transiciones más importantes en ciberseguridad de las próximas décadas: la transición a la seguridad cuántica, según han informado este miércoles ambas compañías.

Mediante esta colaboración, IBM aportará su experiencia en descubrimiento criptográfico, migración postcuántica y arquitecturas criptoágiles. Dekra, por su parte, ofrecerá servicios de TIC independientes, lo que permitirá a las organizaciones validar y demostrar su nivel de preparación cuántica a través de la garantía de terceros de confianza. "Juntas, ambas organizaciones buscan crear un marco transparente y práctico para la garantía de seguridad cuántica, ayudando a las organizaciones a pasar de la preparación a una preparación verificada de forma independiente", han comentado.

El vicepresidente ejecutivo y director de Soluciones Digitales y de Producto de Dekra, el malagueño Fernando Hardasmal, señala que la preparación cuántica "ya no es un tema de investigación a largo plazo, sino una prioridad estratégica para las empresas".

"Al combinar la experiencia de IBM con los servicios independientes de Dekra, ofrecemos a las organizaciones una vía creíble e integral para lograr la seguridad cuántica", ha destacado.

El laboratorio de ciberseguridad que la compañía Dekra abrió hace unos meses en el PTA de Málaga. / Gregorio Marrero

Las organizaciones se enfrentan, según comentan Dekra e IBM, a una "creciente necesidad" de comprender su exposición, evaluar los riesgos, definir estrategias de migración y demostrar resiliencia frente a futuras amenazas cuánticas. En este contexto, afirman, una evaluación independiente puede ayudar a las organizaciones "a demostrar su preparación, fortalecer la confianza digital y generar seguridad en cadenas de suministro cada vez más interconectadas".

En el caso de Málaga, Dekra ya cuenta en el PTA con uno de los centros de ensayos y certificación más avanzados de Europ para sectores como la automoción, las telecomunicaciones, el aeroespacial o la salud. En noviembre del año pasado, además, abrió un nuevo laboratorio de ciberseguridad para semiconductores y productos digitales que arrancó con 40 profesionales y cuya previsión es superar el centenar de personas en los próximos cinco años.

Objetivo: desarrollo general de la Garantía de Seguridad Cuántica

Más allá de su objetivo de apoyar a organizaciones individuales, las dos compañías pretenden contribuir al desarrollo general de la Garantía de Seguridad Cuántica definiendo la preparación práctica, respaldando el desarrollo de metodologías de evaluación y marcos de garantía alineados con los estándares emergentes y las mejores prácticas. Esta iniciativa conjunta busca establecer un entendimiento común sobre lo que significa, en la práctica, una preparación confiable para la era poscuántica, tanto para organizaciones y productos como para ecosistemas digitales cada vez más interconectados.

"A medida que avanzamos hacia la realidad de las computadoras cuánticas con relevancia criptográfica, los fundamentos de seguridad que protegen la infraestructura digital actual se ven cada vez más amenazados: las comunicaciones seguras, las identidades digitales, los productos conectados, las transacciones financieras, la infraestructura crítica y los sistemas emergentes impulsados por IA dependen de fundamentos criptográficos diseñados para la era de la computación clásica", explican.

Sin embargo, los avances en computación cuántica podrían "poner en entredicho" muchos de los algoritmos criptográficos más utilizados en la actualidad. A diferencia de las computadoras convencionales, las computadoras cuánticas podrían llegar a descifrar ciertos métodos criptográficos con mucha mayor eficiencia, debilitando potencialmente los mecanismos de seguridad que protegen los sistemas digitales actuales", señalan.

Una imagen relativa al reconocimento facial a través de IA facilitada por la compañía Dekra, que tiene centros de certificación en el PTA de Málaga. / L. O.

De la preparación a la garantía independiente

«La colaboración con IBM refleja precisamente el tipo de alianza con visión de futuro que respalda nuestra misión de generar confianza en un mundo cada vez más conectado y digital. La criptografía es uno de los pilares invisibles de la sociedad moderna. A medida que avanzamos hacia la era postcuántica, las organizaciones necesitarán más que soluciones técnicas. Necesitarán la certeza de que sus sistemas seguirán siendo seguros, resilientes y fiables. La garantía independiente desempeñará un papel fundamental para generar esa confianza", ha expuesto el director ejecutivo de Dekra, Stan Zurkiewicz.

Dando forma al futuro de la garantía de seguridad cuántica

“La computación cuántica tiene el potencial de representar un riesgo estratégico para la ciberseguridad, con consecuencias de gran alcance para todos los sectores. Si bien ya existen estándares de criptografía postcuántica y se están incorporando capacidades de seguridad cuántica en tecnologías y protocolos clave, las organizaciones necesitan una forma práctica de evaluar su preparación, perfeccionar las soluciones existentes y nuevas, y demostrar el progreso”, explica el socio ejecutivo de EMEA CyberDefend y líder de servicios de transformación de seguridad cuántica en IBM, Antti Ropponen.

“Al combinar la experiencia de IBM en seguridad cuántica con el liderazgo global de Dekra en garantía y certificación, podemos ayudar a acelerar la adopción de prácticas de seguridad cuántica confiables y validadas de forma independiente en los sectores que sustentan la economía moderna”.