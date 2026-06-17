La Diputación rechaza elevar el caso de los falsos cribados de colon y exigir dimisiones, pese a los votos favorables de PSOE, Con Málaga y Vox

El Pleno de la Diputación de Málaga celebrado este miércoles ha dado luz verde a exigir al Gobierno la autorización para el transvase de agua del pantano de Iznájar hacia la comarca de Antequera, a mejorar la seguridad en la barriada de Las Puertas y a revisar el "tarifazo" del parking del Hospital Civil. No obstante, los populares han bloqueado dos mociones sobre los falsos cribados de cáncer de colon y la situación de la ley de la dependencia en la provincia, pese al apoyo de Vox a estas propuestas de la izquierda.

Polémica por los cribados de colon

La Junta respondía hace unos días que el fallo en los 400 diagnósticos positivos de cáncer de colon en la provincia se debió a "una incidencia técnica" por la contaminación de las muestras con líquido de limpieza, un argumentario que no ha convencido a los grupos provinciales, que han llevado al Pleno una moción para exigir responsabilidades, investigación y dimisiones a los de Juanma Moreno. La moción, presentada por el PSOE y respaldada por Con Málaga y Vox, no ha salido adelante por los votos en contra del Partido popular, que ha insistido en que "no se puede elevar a categoría algo que ha sido una incidencia puntual".

"Recibir una carta del SAS diciendo que los indicados de una prueba de cáncer son positivos es un mazazo para cualquier persona. Cambia la vida por completo en un segundo. Desata el miedo, la angustia y el desvelo del paciente y de su entorno. Que días después se despache ese dolor diciendo que fue un simple fallo técnico es una falta de respeto intolerable a la dignidad de los pacientes", ha asegurado Juan Márquez, portavoz de Con Málaga, que cree que este suceso es otro "síntoma definitivo de un sistema que está colapsando por los cuatro costados". Vox y Con Málaga han apoyado la moción, pero no han dejado pasar la ocasión de lanzar una pulla a los socialistas por su pasado al frente de la Junta de Andalucía y su gestión de la cartera de Sanidad.

María Francisca Caracuel, diputada del PP, ha defendido la postura de su partido y ha acusado a los grupos de "mentir en la moción para crear alarma donde no tenía que haberla". "Es rotundamente incierto que se haya mandado notificación a los afectados diciendo que podrían tener cáncer. Ningún afectado ha recibido una carta diciendo que tiene cáncer de colon", ha añadido.

Listas de espera de la dependencia

Con Málaga ha llevado a pleno una moción para exigir "de inmediato" la cobertura de las vacantes, la duplicación de los equipos de valoración y un plan de choque real para acabar con la problemática de las largas listas de espera de la dependencia en la provincia. Las propuestas del grupo no han sido del agrado de la bancada popular por "no reflejar la realidad completa" de la gestión de la Junta y han votado en contra un vez más, pese al apoyo del PSOE y de Vox, que ha insistido en que no podrían no estar a favor de mejorar la vida de "todos aquellos que han cotizado al sistema público tantos años y que cuando ahora necesitan asistencia se ven desprotegidos por la administración".

Antonio José Luna, portavoz de Vox en la cámara provincial, ha recordado en este punto la "prioridad nacional" que pretenden instalar en el Gobierno andaluz. "Un mena cuesta 4.700 euros en Andalucía frente a los 500 euros o menos que recibe una persona en situación de dependencia, háganselo mirar", ha expresado el diputado. Entre otras mociones, la Diputación también ha dado luz verde de manera unánime a la moción de Vox para elevar la seguridad vial en la barriada de Los Puertas.