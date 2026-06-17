La distancia entre la oferta de precios de la vivienda en Málaga y la expectativa del comprador es de las mayores de España: "Hay margen para negociar"

La ciudad de Málaga figura entre las capitales de provincia españolas con una diferencia más grande entre los precios de oferta y de demanda de vivienda en propiedad, según el nuevo “Índice de Negociación Fotocasa”, basado en cifras del primer semestre de 2026. En estas capitales es donde existe la mayor diferencia entre el precio ofertado y el precio que la demanda está buscando y es, por tanto, donde existiría más margen para poder negociar el precio de la vivienda de compra. En Málaga esa diferencia es del 9%, solo por detrás de Palma (16%), Alicante (13%) y Valencia (12%), Las Palmas y Castellón (ambas con un 11%) y Palencia (10%).

Fotocasa señala que este índice muestra una radiografía "muy clara" de dónde confluyen las posturas de oferta y demanda y dónde se distancian.

"El arco mediterráneo y las islas concentran las mayores distancias entre las expectativas de propietarios y compradores, abriendo una ventana de oportunidad clara para la negociación. En todas estas capitales existe un decalaje relevante que permite al comprador tener un mayor recorrido para pactar el precio final de la vivienda en propiedad», explica ha explicado este miércoles la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Un mercado de vivienda a dos velocidades en Andalucía, con Málaga a la cabeza

En el caso de Andalucía, el portal señala que el mercado inmobiliario camina "a dos velocidades muy marcadas".

"En capitales con una altísima tracción turística y residencial, como Málaga y Granada, las expectativas de los propietarios al publicar sus anuncios siguen estando un 9% por encima de lo que la demanda local puede o está dispuesta a asumir. Esto abre una ventana de oportunidad para el comprador, ya que son los mercados de la región donde existe un mayor margen para el regateo y la negociación de las ofertas", afirma Matos.

Una agencia inmobiliaria en Málaga. / Álex Zea

Mientras que Málaga (9%), Granada (9%) y Jaén (8%) presentan los índices más altos de la región, en Cádiz (3%), Huelva (3%) y Sevilla (6%) es donde este margen de negociación es menor. "Quien intente una contraoferta agresiva en estas ciudades corre el riesgo de perder el inmueble", asevera Matos.

En la zona media se sitúan ciudades como Almería (6%) y Córdoba (7%).

Ranking en España de margen de negociación de vivienda

A nivel español, ciudades como San Sebastián (1%), Zamora (2%), Cádiz (3%), Huelva (3%) o Soria (3%) es donde menor margen de negociación se puede esperar, ya que los precios de oferta y los precios que la demanda está dispuesta a pagar son "más similares".

A continuación, se encuentran las ciudades donde la diferencia es más reducida: Zaragoza (5%), Valladolid (5%), Pamplona (5%), Logroño (5%) y Barcelona (5%), así como Teruel (4%), Ourense (4%), Lugo (4%), Burgos (4%), Bilbao (4%), Ávila (4%) y Albacete (4%).

En la zona intermedia de la clasificación, con diferencias de entre el 6% y el 7% entre los precios de oferta y demanda de vivienda en propiedad, se sitúan capitales como Segovia (7%), Salamanca (7%), Lleida (7%), León (7%) y Córdoba (7%). Por debajo aparecen Vigo (6%), Toledo (6%), Sevilla (6%), Santander (6%), Santa Cruz de Tenerife (6%), Pontevedra (6%), Oviedo (6%), Madrid (6%), A Coruña (6%), Huesca (6%), Guadalajara (6%), Girona (6%), Cáceres (6%) y Almería (6%).

También destacan Vitoria, Tarragona, Murcia, Jaén, Cuenca y Badajoz, todas ellas con una diferencia del 8%, según Fotocasa.