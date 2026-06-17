El futuro de los empleados del hotel Ibis Málaga, en el aire tras el incendio: "Alguna responsabilidad tiene que haber"

Cuatro semanas han pasado desde que el incendio en el Grand Café arrasara con todo el edificio del hotel Ibis Centro de Málaga. Casi un mes en el que la estructura no ha dejado de arder. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga comienza este miércoles la demolición del hotel, para retirar la estructura.

A la vez que se conocía la intención de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, de abrir un hotel de 4 o 5 estrellas en el emplazamiento del Ibis Centro; surge una pregunta clave: ¿qué pasará ahora con los trabajadores? Entre el hotel Ibis y el Grand Café la plantilla era de casi unos 50 empleados, que desde el 25 de mayo se encuentran de "permiso retribuido".

Trabajadores que evitan pronunciarse, y que lo hace por ellos Fernando Cubillo, secretario general de CCOO Málaga, que explica a este periódico cuál es su situación actual y futura.

La situación del hotel es compleja. Tal y como explica Cubillo: "Son varias empresas diferentes las afectadas: la explotadora del hotel, responsable de la plantilla propia; las subcontratas; y la empresa encargada de la plantilla del Grand Café".

La situación laboral de los trabajadores del hotel Ibis y del Grand Café

En estos momentos, según explica Cubillo, el escenario pasa por analizar cómo se gestionará la continuidad de los empleos mientras se define el futuro del edificio y de la actividad hotelera. El secretario general de CCOO Málaga señala que ahora debe estudiarse "cómo se va a abordar la situación y cómo se va a proteger el empleo", además de valorar "las posibles recolocaciones y la manera en la que los ERTE pueden encauzarse".

El incendio en el hotel Ibis. / Álex Zea

El sindicato entiende que una de las claves estará en conocer en qué situación quedan los contratos de explotación del establecimiento tras el incendio y la posterior demolición. "Ahora hay que ver en qué términos se rescinden los contratos de alquiler de la explotación del hotel y cómo afecta eso a los empleados", añade Cubillo.

Por el momento, la plantilla permanece en una situación provisional. Sobre el estado actual de los trabajadores, Cubillo confirma que: "Los trabajadores están con un permiso retribuido".

Un ERTE y la subrogación del empleo, las opciones que plantea CCOO

Desde CCOO plantean que una de las posibles salidas sería la recolocación de parte de la plantilla en otros establecimientos vinculados al grupo en Málaga capital. En esta línea, el sindicato defiende que los trabajadores "podrían ser recolocados en otras empresas del grupo en la capital. "La demolición y la nueva construcción llevan su tiempo, y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de presentar un ERTE", señala.

El responsable sindical considera que el objetivo debe ser preservar la relación laboral de la plantilla mientras se ejecuta el proceso de demolición, renovación o construcción del nuevo hotel. Para ello, CCOO contempla como vía principal un ERTE y una posterior subrogación de los puestos de trabajo cuando el establecimiento vuelva a estar operativo.

Este miércoles, 27 de mayo, cuando ya se daba por controlado y "prácticamente extinguido", el incendio del Hotel Ibis se ha reactivado por tercera vez en tres días / Álex Zea

Cubillo compara este caso con otros precedentes registrados en Málaga: "Tuvimos situaciones parecidas con el Hotel Senator. En aquel caso, la explotadora aceptó admitir la subrogación cuando el hotel volviera a inaugurarse", recuerda.

Para el sindicato, la prioridad debe ser evitar que el cierre derivado del incendio y la demolición del inmueble se traduzca en una pérdida definitiva de empleos: "Lo importante es preservar el empleo", subraya Cubillo, que también considera necesario que, llegado el caso, la Junta active "ayudas para paliar la situación de desempleo".

El futuro de los trabajadores del hotel Ibis y del Grand Café

La situación, no obstante, no es igual para toda la plantilla. Cubillo advierte de que cada trabajador afronta el proceso desde una realidad laboral y personal distinta. "No todos los trabajadores tienen la misma circunstancia", explica. "Hay personas que, por edad, prefieren ir al desempleo y después enlazar con una jubilación", apunta.

"Desde CCOO queremos lo mejor para la plantilla: un ERTE y la subrogación del empleo una vez se renueve el hotel", afirma Cubillo.

El dirigente sindical también pone el foco en el impacto emocional que ha tenido el incendio en los trabajadores afectados. Sobre el estado anímico de la plantilla, señala que: "Ellos no están bien. El hotel ha puesto apoyo psicológico por el estrés posttraumático que están sufriendo".

Por último, CCOO considera que deberán depurarse las responsabilidades que correspondan por lo ocurrido y recuerda el papel de las coberturas aseguradoras en este tipo de situaciones. Desde el sindicato sostienen que "alguna responsabilidad tiene que haber" y recuerdan que "los seguros están para eso".