'Generación Unicaja' culmina en Málaga su primera edición con proyectos estratégicos ligados al Plan 2025-2027

La entidad financiera malagueña Unicaja ha celebrado el acto de clausura de la primera edición de 'Generación Unicaja', el programa impulsado por la entidad para fomentar el talento interno y preparar a futuros líderes mediante formación especializada, mentoring y el desarrollo de proyectos estratégicos vinculados a retos reales del banco. Durante el acto, celebrado el pasado lunes, 15 de junio, los participantes presentaron los proyectos en los que han trabajado a lo largo del programa, alineados con las principales líneas del Plan Estratégico 2025-2027 y concebidos para generar un impacto directo en el negocio, según ha explicado este miércoles el banco.

Las iniciativas abordan ámbitos como el desarrollo de soluciones digitales, la mejora de la vinculación y captación de clientes, el refuerzo del desarrollo profesional interno y la optimización de procesos mediante el uso responsable de tecnologías como la inteligencia artificial, siempre bajo criterios de control y viabilidad.

El programa ha contado con la participación de una treintena de profesionales de distintas áreas de Unicaja, procedentes tanto de Servicios Centrales como de la red comercial, que, actualmente, no ocupan puestos directivos. Todos ellos han sido seleccionados por su potencial para asumir nuevas responsabilidades y contribuir al desarrollo futuro de la organización.

'Generación Unicaja' ha combinado formación especializada, evaluación de competencias, sesiones de coaching y mentoring, así como el trabajo en equipos ágiles (Flex-Teams) para el desarrollo de proyectos estratégicos. Este enfoque ha favorecido un aprendizaje eminentemente práctico, el intercambio de conocimiento entre generaciones y la colaboración transversal entre áreas del banco.

En el diseño y ejecución del programa han colaborado Esade y Deloitte, que han aportado su experiencia en formación directiva, liderazgo y acompañamiento de los participantes, en coordinación con los equipos internos de la entidad.

Talento, eje estratégico

La clausura de esta primera edición ha servido para poner en valor el papel del talento como uno de los ejes estratégicos de transformación y crecimiento de la entidad.

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha destacado su convencimiento de que el principal factor diferencial de la entidad son las personas. "'Generación Unicaja' representa una apuesta decidida por identificar, desarrollar y dar visibilidad al talento que impulsa la transformación de la entidad desde dentro", ha afirmado.

Al respecto, ha afirmado que "los proyectos presentados durante esta primera edición demuestran la capacidad de nuestros profesionales para aportar soluciones innovadoras y contribuir de forma directa a los objetivos del Plan Estratégico".

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales. / E. P.

"Invertir en talento es invertir en el futuro de Unicaja y en nuestra capacidad para seguir generando valor para clientes, accionistas y la sociedad", ha subrayado, agregando que "las personas son el verdadero motor de una organización y esta iniciativa refleja nuestro compromiso con las personas y con la creación de un entorno que favorezca el aprendizaje continuo, la colaboración transversal y el desarrollo del liderazgo, elementos esenciales para seguir fortaleciendo nuestra cultura corporativa y nuestra capacidad de adaptación".

Por su parte, el director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, Juan Medina, ha señalado que "las organizaciones que quieren afrontar con éxito los desafíos del futuro necesitan apostar de forma decidida por el desarrollo de sus profesionales".

"Con 'Generación Unicaja', ha explicado, hemos creado un espacio en el que el talento interno puede crecer, compartir conocimiento, adquirir nuevas capacidades y participar activamente en la construcción del futuro de la entidad".

Con esta iniciativa, Unicaja refuerza su modelo de desarrollo de talento basado en la identificación de perfiles con alto potencial, su acompañamiento a través de itinerarios formativos estructurados y su participación directa en iniciativas estratégicas.

Un enfoque que permite generar ideas desde dentro de la organización, fortalecer la cultura corporativa y promover el aprendizaje continuo, en línea con los retos actuales del sector financiero.

'Generación Unicaja' se enmarca en la apuesta de la entidad por consolidarse como un entorno atractivo para el desarrollo profesional, uno de los pilares del Plan Estratégico 2025-2027, y se suma a otras iniciativas de colaboración con universidades e instituciones académicas orientadas a fomentar la empleabilidad y el talento joven.