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La Guardia Civil detiene en Mijas a siete narcos por un vuelco de droga a tiros en un pueblo de Granada

Cinco de los arrestados están investigados por tentativa de homicidio, ya que durante el asalto en la localidad de Chimeneas dispararon a dos personas y una de ellas fue alcanzada en la cabeza

Varios detenidos en Málaga por un vuelco de droga en un pueblo de Granada

Varios detenidos en Málaga por un vuelco de droga en un pueblo de Granada

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Jose Torres

La Guardia Civil ha detenido en el municipio malagueño de Mijas a siete personas por su presunta implicación en un brutal vuelco de droga cometido a finales del año pasado en la localidad granadina de Chimeneas. Los investigadores, que han arrestado a otras tres personas en Granada, atribuyen a cinco de los implicados un delito de tentativa de homicidio, ya que dos de sus víctimas fueron tiroteadas durante el asalto y una de ellas fue alcanzada en la cabeza.

Un conductor herido por arma de fuego

La investigación se inició poco después del vuelco, la madrugada del 6 de noviembre de 2025. La Guardia Civil acudió a un accidente de tráfico que se había producido en la localidad granadina y los agentes comprobaron que el conductor del coche siniestrado estaba siendo atendido por los sanitarios y presentaba en la cabeza una herida compatible con un disparo. Otra patrulla encontró cerca del lugar otro vehículo accidentado, esta vez sin ocupantes y desprendiendo un fuerte olor a hachís, mientras que un nuevo aviso recibido minutos después alertó de otro vehículo abandonado en la A-92 a la altura de Loja con cinco fardos de hachís que sumaban 200 kilogramos. Los tres coches fueron inmovilizados y trasladados a un depósito de Granada, donde días después alguien accedió y prendió fuego a uno de ellos.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada asumió el caso y lo gestionó desde el principio como un robo de droga entre narcotraficantes. Durante varios meses, los investigadores trabajaron sobre los testimonios recabados, las comunicaciones efectuadas a Emergencias durante la madrugada y otros análisis técnicos que permitieron identificar a los agresores, un grupo asentado en el municipio de Mijas.

El pasado mes de mayo, la Guardia Civil ejecutó varias entradas y registros en los domicilios de los sospechosos y se intervinieron siete turismos, una motocicleta, 47.690 euros, una máquina de contar billetes, 37,38 kilos de hachís, varios dispositivos móviles, munición de calibre 9 milímetros, walkie-talkies, detectores de balizas GPS y una camiseta con el emblema de la Guardia Civil. En uno de los inmuebles había un laboratorio destinado al procesamiento de hachís.

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Seis investigados ingresan en prisión

Siete personas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal, hurto de uso de vehículo a motor y falsedad documental. A cinco de ellos se les atribuyen además dos delitos de homicidio en grado de tentativa por los disparos efectuados durante el asalto y a otro se le imputa un delito de daños por el incendio provocado de uno de los vehículos intervenidos durante la investigación. Seis de los implicados han ingresado en prisión.

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