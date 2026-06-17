La Guardia Civil detiene en Mijas a siete narcos por un vuelco de droga a tiros en un pueblo de Granada

La Guardia Civil ha detenido en el municipio malagueño de Mijas a siete personas por su presunta implicación en un brutal vuelco de droga cometido a finales del año pasado en la localidad granadina de Chimeneas. Los investigadores, que han arrestado a otras tres personas en Granada, atribuyen a cinco de los implicados un delito de tentativa de homicidio, ya que dos de sus víctimas fueron tiroteadas durante el asalto y una de ellas fue alcanzada en la cabeza.

Un conductor herido por arma de fuego

La investigación se inició poco después del vuelco, la madrugada del 6 de noviembre de 2025. La Guardia Civil acudió a un accidente de tráfico que se había producido en la localidad granadina y los agentes comprobaron que el conductor del coche siniestrado estaba siendo atendido por los sanitarios y presentaba en la cabeza una herida compatible con un disparo. Otra patrulla encontró cerca del lugar otro vehículo accidentado, esta vez sin ocupantes y desprendiendo un fuerte olor a hachís, mientras que un nuevo aviso recibido minutos después alertó de otro vehículo abandonado en la A-92 a la altura de Loja con cinco fardos de hachís que sumaban 200 kilogramos. Los tres coches fueron inmovilizados y trasladados a un depósito de Granada, donde días después alguien accedió y prendió fuego a uno de ellos.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada asumió el caso y lo gestionó desde el principio como un robo de droga entre narcotraficantes. Durante varios meses, los investigadores trabajaron sobre los testimonios recabados, las comunicaciones efectuadas a Emergencias durante la madrugada y otros análisis técnicos que permitieron identificar a los agresores, un grupo asentado en el municipio de Mijas.

El pasado mes de mayo, la Guardia Civil ejecutó varias entradas y registros en los domicilios de los sospechosos y se intervinieron siete turismos, una motocicleta, 47.690 euros, una máquina de contar billetes, 37,38 kilos de hachís, varios dispositivos móviles, munición de calibre 9 milímetros, walkie-talkies, detectores de balizas GPS y una camiseta con el emblema de la Guardia Civil. En uno de los inmuebles había un laboratorio destinado al procesamiento de hachís.

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Seis investigados ingresan en prisión

Siete personas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal, hurto de uso de vehículo a motor y falsedad documental. A cinco de ellos se les atribuyen además dos delitos de homicidio en grado de tentativa por los disparos efectuados durante el asalto y a otro se le imputa un delito de daños por el incendio provocado de uno de los vehículos intervenidos durante la investigación. Seis de los implicados han ingresado en prisión.