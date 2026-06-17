Proyecto
Málaga abre la puerta a un hotel de 4 o 5 estrellas en el edificio del Ibis Centro tras el incendio
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha expresado la disposición municipal a estudiar un futuro hotel de mayor categoría en el emplazamiento del Ibis Centro, afectado por un incendio
El futuro del hotel Ibis Málaga Centro, afectado por un incendio, abre ya un nuevo escenario urbanístico y hotelero en pleno centro de la ciudad. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento está abierto a que en ese emplazamiento pueda levantarse más adelante un nuevo establecimiento de 4 o 5 estrellas, en línea con la apuesta municipal por reforzar la planta hotelera de mayor categoría.
El regidor ha precisado, no obstante, que por ahora el Consistorio no tiene constancia de los planes que puedan manejar ni la propiedad del edificio ni los gestores del hotel. La posibilidad planteada por De la Torre queda, por tanto, supeditada a las decisiones que se adopten sobre el inmueble tras el fuego y al análisis técnico de su estado.
Un futuro hotel de más categoría en el centro de Málaga
De la Torre ha defendido que, si finalmente se impulsa un nuevo proyecto hotelero en el solar o edificio afectado, este debería responder a los estándares de un establecimiento de mayor categoría y, en todo caso, sin forjado de madera. El alcalde ha vinculado esta reflexión a la necesidad de extraer conclusiones de lo ocurrido y mejorar la seguridad en edificios de uso hotelero.
En particular, ha apuntado a la importancia de revisar la gestión de este tipo de establecimientos, especialmente aquellos que cuentan con zonas de cocina que pueden convertirse en origen o foco de un fuego.
El incendio ha obligado a mantener durante más tiempo las labores de extinción y control por parte de los bomberos, según ha explicado el propio alcalde, debido a la necesidad de garantizar la seguridad de los efectivos y completar el enfriamiento del inmueble. En este tipo de intervenciones resulta clave descartar la existencia de posibles puntos de ignición, especialmente cuando hay madera en el forjado.
Preocupación por los trabajadores del Ibis Centro
Más allá del futuro del inmueble, De la Torre ha mostrado su preocupación por la situación laboral de los trabajadores del Ibis Málaga Centro. El alcalde ha indicado que se están realizando gestiones para facilitar su recolocación y reducir al máximo el impacto del incendio sobre la plantilla.
Según ha explicado, el objetivo es que los empleados puedan ser reubicados en establecimientos de la misma cadena, en otros hoteles o incluso en empresas de Málaga. La intención, ha subrayado, es que la afectación laboral sea “mínima o nula” para los trabajadores del hotel afectado por el incendio.
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