Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda de VPO4.000 aficionados del Málaga CF sin entradaContratación de trabajadores desempleadosTxus Vidorreta al UnicajaAparcamientos Baños del CarmenEsculturas del PuertoEl último ascenso del Málaga CFMejor nota de Selectividad
instagramlinkedin

Proyecto

Málaga abre la puerta a un hotel de 4 o 5 estrellas en el edificio del Ibis Centro tras el incendio

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha expresado la disposición municipal a estudiar un futuro hotel de mayor categoría en el emplazamiento del Ibis Centro, afectado por un incendio

Vista del edificio incendiado del Hotel Ibis y Le Grand Café de Málaga.

Vista del edificio incendiado del Hotel Ibis y Le Grand Café de Málaga. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pedrajas

Antonio Pedrajas

El futuro del hotel Ibis Málaga Centro, afectado por un incendio, abre ya un nuevo escenario urbanístico y hotelero en pleno centro de la ciudad. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento está abierto a que en ese emplazamiento pueda levantarse más adelante un nuevo establecimiento de 4 o 5 estrellas, en línea con la apuesta municipal por reforzar la planta hotelera de mayor categoría.

El regidor ha precisado, no obstante, que por ahora el Consistorio no tiene constancia de los planes que puedan manejar ni la propiedad del edificio ni los gestores del hotel. La posibilidad planteada por De la Torre queda, por tanto, supeditada a las decisiones que se adopten sobre el inmueble tras el fuego y al análisis técnico de su estado.

Un futuro hotel de más categoría en el centro de Málaga

De la Torre ha defendido que, si finalmente se impulsa un nuevo proyecto hotelero en el solar o edificio afectado, este debería responder a los estándares de un establecimiento de mayor categoría y, en todo caso, sin forjado de madera. El alcalde ha vinculado esta reflexión a la necesidad de extraer conclusiones de lo ocurrido y mejorar la seguridad en edificios de uso hotelero.

Vuelve a activarse un foco del incendio en el hotel Ibis de Málaga

Las labores de extinción del incendio del hotel Ibis se alargaron casi dos semanas. / L.O

En particular, ha apuntado a la importancia de revisar la gestión de este tipo de establecimientos, especialmente aquellos que cuentan con zonas de cocina que pueden convertirse en origen o foco de un fuego.

El incendio ha obligado a mantener durante más tiempo las labores de extinción y control por parte de los bomberos, según ha explicado el propio alcalde, debido a la necesidad de garantizar la seguridad de los efectivos y completar el enfriamiento del inmueble. En este tipo de intervenciones resulta clave descartar la existencia de posibles puntos de ignición, especialmente cuando hay madera en el forjado.

Preocupación por los trabajadores del Ibis Centro

Más allá del futuro del inmueble, De la Torre ha mostrado su preocupación por la situación laboral de los trabajadores del Ibis Málaga Centro. El alcalde ha indicado que se están realizando gestiones para facilitar su recolocación y reducir al máximo el impacto del incendio sobre la plantilla.

Noticias relacionadas y más

Según ha explicado, el objetivo es que los empleados puedan ser reubicados en establecimientos de la misma cadena, en otros hoteles o incluso en empresas de Málaga. La intención, ha subrayado, es que la afectación laboral sea “mínima o nula” para los trabajadores del hotel afectado por el incendio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en la ZBE de Málaga: el TSJA anula que solo se pueda multar a matrículas de fuera de Málaga
  2. Fallece Ignacio A. Castillo, periodista de La Opinión de Málaga, pregonero de la Semana Santa y amigo
  3. El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación
  4. Leticia Fernández, la mejor nota de Selectividad 2026 en Málaga con un 13,98: 'Lo he dado todo por la carrera de mis sueños
  5. Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
  6. El pueblo de Málaga que acaba de abrir sus tres parques de agua gratuitos con chorros, cañones y juegos: ubicación y horarios de las atracciones
  7. El precio de la felicidad en Málaga: este es el sueldo que hace falta para ser feliz en la ciudad
  8. La pequeña taberna escondida del Centro de Málaga en la que comer las mejores chacinas, gildas y bocadillos a precios de antes: 'Todos los productos son brutales

Málaga abre la puerta a un hotel de 4 o 5 estrellas en el edificio del Ibis Centro tras el incendio

Málaga abre la puerta a un hotel de 4 o 5 estrellas en el edificio del Ibis Centro tras el incendio

Comienza la demolición del hotel Ibis de Málaga tras el incendio: este miércoles se empieza a retirar la estructura

Comienza la demolición del hotel Ibis de Málaga tras el incendio: este miércoles se empieza a retirar la estructura

Nuevo aparcamiento en Málaga frente a los Baños del Carmen: 135 plazas, cuatro puntos de recarga eléctrica y conexión con la EMT

Nuevo aparcamiento en Málaga frente a los Baños del Carmen: 135 plazas, cuatro puntos de recarga eléctrica y conexión con la EMT

El "tarifazo" del aparcamiento del Civil, la modificación del crédito y los cribados de colon irán a debate en el próximo pleno de la Diputación de Málaga

El "tarifazo" del aparcamiento del Civil, la modificación del crédito y los cribados de colon irán a debate en el próximo pleno de la Diputación de Málaga

La procesión de los Patronos adelanta su salida por el partido UD Almería-Málaga CF

La procesión de los Patronos adelanta su salida por el partido UD Almería-Málaga CF

La estatua del padre Arnaiz vuelve a Armengual de la Mota tras las obras del metro de Málaga

La estatua del padre Arnaiz vuelve a Armengual de la Mota tras las obras del metro de Málaga

Málaga impulsa 232 nuevas VPO y activa el primer gran proyecto de vivienda asequible ligado a la Fundación Unicaja

Málaga impulsa 232 nuevas VPO y activa el primer gran proyecto de vivienda asequible ligado a la Fundación Unicaja

Málaga pone en marcha el Plan AEPSA 2026 con casi 800.000 euros y la contratación de 483 trabajadores desempleados

Málaga pone en marcha el Plan AEPSA 2026 con casi 800.000 euros y la contratación de 483 trabajadores desempleados
Tracking Pixel Contents