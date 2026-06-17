Málaga instará al Gobierno a autorizar el transvase de agua de Iznájar para abastecer a la comarca de Antequera

Fue una petición de los propios alcaldes que conforman la comarca de Antequera. Estos municipios del norte de la provincia llevan años sufriendo problemas de abastecimiento como consecuencia de la sequía y piden al Gobierno central, ahora también con el respaldo de todos los grupos provinciales de la Diputación de Málaga, que se autorice el trasvase de agua para garantizar el abastecimiento hídrico de la zona.

Los populares han presentado en la cámara provincial una moción que ha sido aceptada por cada uno de los grupos políticos y que busca hacer frente a una situación que los vecinos de la zona llevan sufriendo desde 2019. Los trenes de borrascas que se sucedieron a principios de año no dejaron suficiente agua como para combatir la situación.

Según información que ya adelantó este periódico, los municipios de Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina enviaron a principios de mes un par de cartas a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga y a la Subdelegación del Gobierno de España en Málaga para exigir información a cerca de la tramitación del proyecto e instaban a ambas instituciones a solucionar la problemática. Hoy el Pleno de la Diputación ha refrendado sus peticiones y las escalará al plano nacional.

Un pantano al 88% de su capacidad

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, informó también a principios de este mes de junio de que el pantano de Iznájar se encuentra al 88% de su capacidad. "Hay agua", aseguró. Navarro volvió a pedir "compromiso" al Estado para que los municipios afectados por a sequía en la provincia no tengan que volver a verse abocados a nuevos cortes de suministro.

Lo cierto es el Gobierno de España informó en 2022 que no descartaba autorizar a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una transferencia de "pequeña cuantía de un máximo de 5 hectómetros cúbicos" de agua desde el embalse de Iznájar (Córdoba) para abastecer a la comarca de Antequera, a solicitud de la comunidad autónoma de Andalucía, si, "una vez que se hubieran analizado todas las posibles alternativas", se concluía que "la única alternativa viable" para cubrir esa necesidad era la de dicha transferencia.