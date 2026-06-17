Empresas
La malagueña Magnific (antes Freepik) presenta un ERE para el 30% de sus 350 trabajadores en España por su cambio de modelo a la IA
La empresa fundada por Joaquín Cuenca, con 250 trabajadores en Málaga y rebautizada como Magnific este pasado mes de abril, afirma que el ERE no se debe a causas económicas sino a su proceso de transformación
La empresa tecnológica malagueña Magnific, conocida hasta el pasado mes de abril como Freepik, ha comunicado este miércoles a sus trabajadores la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a un 30% de su plantilla en España, compuesta por 350 trabajadores, la mayoría de ellos (250) ubicados en la provincia de Málaga. La compañía, que iniciará ahora con los representantes de los trabajadores un proceso de negociación de un mes de duración, ha explicado a este periódico a través de un portavoz que las razones de la presentación del ERE (que incluiría así inicialmente a algo más de 100 empleados) por parte de Freepik Company, S.L.U. no responden a motivos económicos o técnicos, sino a los cambios organizativos relacionados con el cambio de modelo de negocio iniciado hace ahora tres años, que ha pasado de ser un banco de imágenes a la generación de contenido audiovisual mediante Inteligencia Artificial.
"Las razones son un cambio del negocio que empezó hace ya tres años casi, al pivotar a la IA. El negocio de Freepik se ha transformado completamente, ahora somos una plataforma de IA que opera a nivel global", señala.
Magnific tiene, en conjunto, unos 450 trabajadores, incluyendo los 350 de España, ya que tiene también presencia en Estados Unidos a través de una sede en San Francisco.
El portavoz de la compañía, por razones legales, no ha ofrecido más detalles acerca del proceso de negociación del ERE que se abre a partir de ahora.
"Estamos en un proceso interno que afecta a parte de la organización en España y que está sujeto a un periodo de negociación con la representación de los trabajadores. Mientras ese proceso siga abierto, no vamos a hacer valoraciones públicas por respeto a las personas implicadas y al propio proceso", ha añadido.
Cambio de Freepik a Magnific
El pasado mes de abril, la empresa tecnológica malagueña Freepik, fundada en 2010 por Joaquín Cuenca, anunció un cambio de nombre y estrategia con su relanzamiento como Magnific (adquirida en 2024), una plataforma integral de inteligencia artificial para creativos profesionales que parte ya con 230 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales y más de un millón de suscriptores de pago. El relanzamiento responde a una transformación más amplia del sector. Según la compañía, el uso de herramientas de IA "está reduciendo los costes y la complejidad de la producción de contenidos".
El movimiento marca un "giro" en el posicionamiento de la empresa, que pasa de ser conocida por su repositorio de recursos gráficos a "convertirse en una infraestructura creativa completa basada en IA", según explicó en su momento la empresa.
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