Los médicos de Málaga se concentran en el Hospital Costa del Sol en la tercera jornada de huelga contra el Estatuto Marco

La quinta semana de la huelga nacional de médicos llega a su ecuador con un seguimiento del 18,13% en la provincia de Málaga, según la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha elevado la cifra a casi el 50%.

Su presidente, Antonio Martín Noblejas, ha destacado que el apoyo continúa siendo "muy alto", teniendo en cuenta el "deterioro" y el "cansancio" acumulado tras las cinco semanas de paro que ha llevado a cabo el colectivo contra el borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Con esta quinta semana de huelga, que se extenderá hasta el viernes 19 de junio, los médicos culminan el calendario de movilizaciones que comenzó en febrero y que fijaba una semana de paro al mes. Ahora, el Comité de Huelga amenaza con convocar un paro indefinido tras el verano si no se producen avances con el Ministerio.

Los médicos llevan su protesta al Hospital Costa del Sol de Marbella

Este miércoles, los médicos se han concentrado frente al Hospital Universitario Costa del Sol, convocados por el SMM, para mostrar su rechazo al borrador del Ministerio y exigir un Estatuto Propio que reconozca las particularidades de la profesión médica. Esta semana arrancó con una gran manifestación en Madrid, frente al Ministerio de Sanidad, a la que se desplazaron casi un centenar de facultativos de Málaga.

"Un día más estamos concentrados los médicos de Málaga, organizados por el Sindicato Médico de Málaga contra el borrador del Estatuto Marco que ha diseñado el Ministerio en contra de los médicos", ha señalado Martín, que defiende que el nuevo documento no tiene en cuenta las características formativas y laborales de los médicos ni la responsabilidad que asumen.

Concentración de médicos en el Hospital Costa del Sol de Marbella. / L.O.

El presidente del SMM también ha explicado que la elección del Hospital Costa del Sol para llevar a cabo la última concentración no ha sido casualidad, sino una muestra de agradecimiento por el "alto porcentaje" de apoyo a la huelga que han tenido durante todos estos meses.

"Hemos venido a darle las gracias y a apoyar a estos compañeros que siguen apoyando la huelga contra el estatuto que ha diseñado el Ministerio", ha resaltado Martín, que ha recordado que, si no se producen avances en los próximos meses por parte de Sanidad, probablemente lleven a cabo una huelga indefinida, cuyo formato aún está por diseñar.

Las guardias de 24 horas, una de las grandes reivindicaciones médicas

Los facultativos reclaman la creación de un Estatuto propio del médico y del facultativo, acorde a su formación y responsabilidad, así como un ámbito de negociación propio de sus condiciones laborales, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas.

Además, exigen el fin de las guardias de 24 horas y la jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación, ya que, actualmente, las horas de guardia no computan para la jubilación y se pagan por debajo de la hora ordinaria.

Otra de las grandes reivindicaciones del colectivo es una "clasificación profesional justa", acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica. Los facultativos denuncian que el nuevo Estatuto Marco plantea reclasificar a todos los graduados sanitarios como grupo A1, equiparando formaciones de 240 créditos con la de 360 de los médicos, cuyo periodo formativo supera la década entre el grado universitario, la preparación del examen MIR y la realización de la especialidad. Por todo ello, exigen la creación de la categoría A1+.