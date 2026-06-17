La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros el alquiler

«Antes había montones de viviendas en alquiler porque nadie quería venirse a este barrio. Ahora, la gente está tan desesperada que está buscando vivienda por esta zona», detallan fuentes vecinales a La Opinión.

La presión inmobiliaria, que está disparando los precios en Málaga a cotas inusitadas, también ha llegado a los barrios más veteranos del Distrito de La Palma-Palmilla, construidos entre los años 60 y primeros de los 70.

Bloques de La Palma, la pasada primavera. / A.V.

«Vulnerabilidad crítica»

Y eso que, como señala un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, del que informó este periódico el mes pasado, de los 38 barrios vulnerables con los que cuenta Málaga en 2021 -el 57,21 por ciento de su población-, el único que se encuentra en «vulnerabilidad crítica» es La Palma Palmilla.

El estudio, publicado en abril, combina varias magnitudes para medir la vulnerabilidad, como el nivel de renta, el nivel de estudios, el nivel de paro, así como la categoría de edificación -según el Catastro- lo que permite conocer la calidad de la construcción.

Plano con la localización de los 38 barrios o zonas vulnerables de Málaga capital, de un estudio presentado en abril. / Universidad Politécnica de Madrid

«Viviendas en malas condiciones»

En relación con la calidad de las casas, precisamente las mismas fuentes vecinales detallan que se están poniendo en alquiler viviendas «muy antiguas, con los bajantes rotos; viviendas en malas condiciones».

A este respecto, ponen como ejemplo algunos pisos de La Palmilla o de 26 de febrero, «de 40 metros cuadrados, que hace unos años, por el piso entero, costaba 200 euros el alquiler y hoy piden 1.000 euros».

Para estas fuentes, los precios «están ya como en el Centro hace diez años», y recuerdan que, tradicionalmente, y por la falta de demanda, antes del estallido de la burbuja «por estos pisos se pagaban 100, 150 o 200 euros al mes de alquiler», recuerdan.

Vista parcial de La Palma-Palmilla / La Opinión

En la misma línea, señalan que algo parecido ha ocurrido con las habitaciones, que antes «se alquilaban por 20 o 25 euros al mes, y hoy se alquilan por 200»; es decir, por lo que antes costaba alquilar un piso entero en La Palma-Palmilla.

«Antes, nadie se quería venir aquí pero ahora resulta que sí», señalan, y subrayan que se han llegado a pedir 250 euros «por una habitación en la que solo cabe una cama».

Además, explican que, en algunos casos, los propietarios cuentan con dos pisos unidos, y están «troceando» el segundo, «porque alquilar habitaciones les sale más rentable».

Bloques de La Virreina, en una foto de archivo. / Arciniega

Presiones a inquilinos y cada vez menos comercios

La situación, resaltan, también está haciendo que haya inquilinos que pagan rentas anteriores a la burbuja inmobiliaria, «unos 400 euros, que ya es pagar», y que están recibiendo «presiones para que se vayan», porque los dueños quieren cobrar mil euros.

Otra particularidad de la zona es que, en muchos de estos barrios, originalmente los bajos de los bloques eran viviendas, que luego se reconvirtieron en locales comerciales.

Los bloques de La Palmilla y enfrente, las 503 viviendas, en una foto de archivo. / ARCINIEGA

Ahora, hacen hincapié las mismas fuentes, «los bajos se están convirtiendo otra vez en viviendas», con lo que están desapareciendo los comercios tradicionales del entorno.

Otro rasgo de la zona, comentan, es que casi todo el dinero de los alquileres es «dinero negro». En este sentido, señalan que no es nada que se salga de la tónica tradicional de unos barrios «que viven y se mantienen en la economía sumergida, porque si no, la gente se moriría de hambre».