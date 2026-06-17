La playa canina de la Costa del Sol en la que los perros pueden correr, nadar y refrescarse en el mar: tiene duchas y fuentes adaptadas

La provincia de Málaga cuenta en sus largos kilómetros de costa tanto con pequeñas calas desconocidas y casi vírgenes como con grandes arenales masificados en los que apenas se puede poner la sombrilla. Y entre la amplia variedad de opciones que ofrece el territorio, existen también pequeños paraísos veraniegos destinados a las mascotas, como la playa canina del Castillo de Fuengirola.

Este litoral que se ha convertido en el favorito de los amantes de los animales por la belleza de su entorno y las instalaciones para perros con las que cuenta se localiza en la parte del litoral más cercana al Castillo Sohail, de ahí su nombre.

Una zona vallada de más de 3.400 metros cuadrados para animales

Fue en 2014 cuando esta porción de costa empezó a utilizarse para el disfrute de perros y de sus propietarios, tras lo que, año tras año, se ha posicionado como uno de los enclaves más visitados por los malagueños para que sus animales disfruten de un refrescante día de playa.

Vecinos de Fuengirola disfrutan en la playa canina. / L. O.

Con una superficie de 3.424 metros cuadrados, esta playa está destinada fundamentalmente al uso y disfrute de los animales, por lo que ha sido delimitada mediante vallas para evitar que los animales escapen o se adentren en otra costa.

Duchas, fuente y espacios para que los perros corran libres

Esto permite que puedan correr libres por la arena, refrescarse y nadar en el mar. Y para que tengan las mayores comodidades posibles, el litoral también dispone de distintas instalaciones específicas para perros, como dos duchas adaptadas y una fuente de agua potable.

Además, tiene distintas papeleras para que los propietarios puedan depositar los excrementos de sus animales con la finalidad de que la costa permanezca cuidada y limpia.

Normas, horarios y acceso a la playa canina de Fuengirola

Pero para hacer uso de estas instalaciones, es necesario respetar una serie de normas básicas, que se pueden observar nada más entrar en la playa, como son que los propietarios mantengan en todo momento controlados a sus animales y retiren con bolsas higiénicas los excrementos de la arena de sus mascotas.

Además, los animales que pesen más de 20 kilos o tengan un "carácter marcado o irascible" tendrán que llevar bozal, mientras que el propietario deberá portar la documentación para identificar al animal en todo momento.

Playa del Castillo, en Fuengirola / Tripadvisor

Para visitar esta playa, se ha establecido un horario para poder realizar las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias. De ese modo, se puede acudir a este litoral canino en verano de 10.00 a 23.00 horas, y en invierno de 10.00 a 21.00 horas.