Ocho de cada diez plazas de médicos de familia ofertadas a los nuevos especialistas se quedan sin cubrir en Málaga

Casi ocho de cada diez plazas de Medicina de Familia ofertadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a los residentes que han finalizado su formación han quedado sin cubrir en la provincia de Málaga. De los 203 puestos ofrecidos en Atención Primaria, únicamente fueron aceptados 43, apenas el 21%. La situación es todavía más crítica en Pediatría, donde solo se ocuparon dos de los 23 puestos disponibles.

Son datos difundidos por el Sindicato Médico de Málaga (SMM), que considera que estos resultados evidencian un nuevo “fracaso” de las políticas de captación y fidelización de especialistas de Atención Primaria. La organización advierte de que ni siquiera los contratos estables y de larga duración están consiguiendo atraer profesionales a determinados centros y áreas sanitarias.

A finales del mes de mayo, la Junta de Andalucía celebró un acto único autonómico en Sevilla para ofrecer plazas a los residentes que terminan este año su formación y darles la oportunidad de incorporarse de forma inmediata a la sanidad pública.

Fracaso en la captación de especialistas: solo 43 de las 203 plazas ofertadas fueron aceptadas

En concreto, en la provincia de Málaga, el SAS ofertó 203 plazas para médicos de familia de Atención Primaria, entre interinidades vacantes y sustituciones de larga duración. Sin embargo, únicamente fueron aceptados 43 contratos.

La situación, según el SMM, resulta “aún más preocupante” en Pediatría de Atención Primaria. De las 23 plazas ofertadas, solamente se aceptaron dos, lo que supone una cobertura de apenas el 9%. Dicho de otra manera, más del 90% de los puestos ofertados fueron rechazados.

Los peores resultados se concentran, según el sindicato, en áreas tradicionalmente tensionadas como la Costa del Sol. De las 105 plazas ofertadas en este distrito sanitario, solo seis fueron aceptadas por los profesionales que acaban de terminar su formación, es decir, solo se logró un 5,7% de cobertura.

Marbella deja vacantes sus 25 puestos ofertados

El caso más destacado es el de Marbella, donde ninguna de las 25 plazas disponibles fue aceptada por los jóvenes médicos. En Estepona se cubrió solo uno de los 23 puestos ofertados y en Fuengirola, uno de los 12.

En cuanto a la Axarquía, tampoco se aceptaron ninguna de las 11 plazas ofrecidas en el Dispositivo de Apoyo (DA), mientras que en la Serranía de Ronda tan solo se aceptaron dos de las siete plazas disponibles.

Centro de salud Marbella Oeste / L.O.

El sindicato también advierte de que los nuevos especialistas han rechazado “de forma masiva” los puestos de los Dispositivos de Apoyo. En los de la Axarquía y la Costa del Sol no se aceptó ninguna de las 11 y 36 plazas ofertadas, respectivamente. En la Serranía se cubrieron dos de cuatro; en el Valle del Guadalhorce, dos de 14; y en el distrito Málaga, cinco de 15.

“Es algo dramático”, afirma María Ángeles Bernal, delegada de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga, que reclama un “análisis profundo” sobre los motivos por los que los nuevos especialistas no optan por estos puestos.

Incentivos insuficientes en las zonas de difícil cobertura

El Sindicato Médico también ha puesto el foco en las zonas catalogadas como ‘Puesto de Difícil Cobertura’, una figura que, según la organización, no está consiguiendo su objetivo, tal y como evidencian los resultados de este acto único. “Si estas zonas continúan acumulando vacantes año tras año, es evidente que los incentivos actualmente vigentes resultan insuficientes”, señalan.

A su juicio, los incentivos actuales, como una mayor puntuación en bolsa o la reducción de los plazos para progresar en la carrera profesional, no compensan la sobrecarga asistencial, la falta de sustituciones, los desplazamientos, ni la presión derivada de plantillas insuficientes. “No basta con declarar un puesto de difícil cobertura, hay que convertirlo en un puesto atractivo”, defiende la organización en un comunicado.

“A los jóvenes no les atrae la Atención Primaria actualmente”, lamenta Bernal, que remarca el hecho de que “casi el 80% de especialistas médicos de familia y pediatras han preferido no coger un contrato de larga duración en el SAS en los sitios que han dado”.

Sobrecarga, burocracia y falta de sustituciones: la realidad de la Atención Primaria

En cuanto a los motivos que están provocando esta situación, el SMM afirma que las condiciones laborales actuales son “incompatibles” con el ejercicio de una medicina de calidad. Entre ellas, destacan las agendas “masificadas” y la “sobrecarga asistencial crónica”, la ausencia de límites efectivos al número de pacientes atendidos, el déficit estructural de sustituciones, la pérdida progresiva de longitudinalidad y continuidad asistencial, así como el exceso de burocracia.

“Hay muchísimos puestos por encima de 1.300 pacientes para médicos de familia y de 900 pacientes por pediatra. La carga burocrática no cesa, va incrementándose cada vez más”, expone Bernal. El sindicato también añade otros factores como el escaso reconocimiento profesional y retributivo, la falta de incentivos efectivos para puestos de difícil cobertura y las dificultades en la progresión profesional respecto a otras comunidades autónomas.

“El problema ya no puede atribuirse a una supuesta falta de oferta. El SAS oferta plazas. Lo que no consigue es que los especialistas quieran ocuparlas”, resume el sindicato.

El Sindicato Médico de Málaga pide tomar medidas

Ante este panorama, Bernal insiste en la necesidad de “tomar medidas” para revertir esta “alarmante” realidad. “Tenemos que hacer una reforma y un abordaje profundo, de manera que la Atención Primaria sea interesante y sea atractiva para que los especialistas que se forman se fidelicen”, incide la delegada del SMM.

La representante sindical recuerda que la Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y donde se resuelven más del 80% de las consultas. “Necesitamos que realmente haya todos los incentivos suficientes para que los médicos de familia y los pediatras opten por trabajar en Atención Primaria”, afirma, porque, sin ella, “el sistema se hunde”.