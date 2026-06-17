Sucesos
La Policía Nacional interviene en Málaga y otras tres provincias 16 toneladas de equipaciones de fútbol falsificadas que se iban a distribuir durante el Mundial
La operación suma 95 detenidos y la incautación de 66.000 camisetas y conjuntos que habrían alcanzado los dos millones de euros en el mercado negro
La Policía Nacional ha intervenido más de 66.000 camisetas y equipaciones de selecciones de fútbol falsificadas en una operación que ha afectado a cuatro provincias, incluida Málaga. La operación, que se ha extendido por Madrid, Barcelona y Alicante, ha supuesto la detención de 95 personas coincidiendo con la "llegada masiva" de este tipo de productos por la celebración del Mundial de Fútbol 2026 que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá.
Flujo de camisetas piratas antes del torneo
La Dirección General de la Policía (DGP) ha informado este miércoles que la investigación arrancó abril tras detectarse un importante flujo de camisetas de fútbol falsificadas con destino final a nuestro país, prendas vinculadas a selecciones nacionales, como La Roja, y a clubes donde participan jugadores internacionales que participan en el torneo. Las elásticas imitaban diseños, escudos y elementos distintivos de diferentes selecciones nacionales y presentaban una calidad muy inferior a los productos originales, han explicado antes de añadir que la mayoría de esta mercancía estaba destinada a su comercialización ilícita a través de mercadillos, venta ambulante ilegal, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.
Las pesquisas revelaron que el alcance logístico de las falsificaciones se extendía por todo el territorio nacional, principalmente en Madrid, Barcelona, Elche, Dénia y Málaga, donde se localizaron centros de almacenamiento, distribución y venta de los productos falsificados. El conjunto de las actuaciones policiales sumó la intervención de 66.000 camisetas y equipaciones de selecciones que arrojaron un peso total superior a las 16 toneladas.
Mercancía valorada en más de dos millones de euros
El valor estimado de venta de estos productos en el mercado negro se estima que supera los 2.000.000 de euros, mientras que el perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial se estima en más de 7.000.000 de euros. Además, se han realizado registros e incautaciones en más de 15 ubicaciones distribuidas por todo el territorio nacional, entre las que se encuentran naves industriales, domicilios, mercadillos y puntos de almacenamiento vinculados a empresas de paquetería.
A las 95 personas detenidas hasta el momento se les investiga por delitos contra la propiedad industrial, pero el balance puede aumentar en los próximos días, ya que la Policía Nacional tiene previsto continuar con esta actividad hasta el final del torneo, previsto para el próximo 19 de julio.
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