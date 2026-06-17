La malagueña Exxacon prevé entregar 1.600 viviendas hasta 2029, con Málaga como plaza principal, e invertirá 860 millones

La promotora malagueña Exxacon Smart Living ha cerrado 2025 con una facturación de 91 millones de euros, un 4,6% más que el año anterior, tras vender 322 viviendas durante el pasado ejercicio. La compañía, que ha cumplido 25 años, eleva además su beneficio neto hasta los 12,2 millones, frente a los más de 10 millones de 2024, reforzando la solidez financiera y la rentabilidad de su modelo de negocio.

La compañía de origen marbellí cuenta con un calendario de entregas definido hasta 2029 y una base de ingresos futuros "más predecible", según ha explicado este miércoles la compañía. De cara a los próximos ejercicios, Exxacon prevé entregar 1.600 viviendas hasta el 2029, de las que 1.107 estarán en Andalucía, distribuidas en 14 promociones en seis municipios distintos: Estepona, Casares, Mijas, Málaga capital y Alhaurín de la Torre, en Málaga, y Dos Hermanas, en Sevilla.

La compañía ya ha comercializado el 90,4% de las unidades previstas para 2026 y el 67,4% de las de 2027. Además, mantiene una "visibilidad creciente" para los siguientes ejercicios (46,3% de las previstas para 2028 y el 44% de las de 2029).

En este pasado 2025, Exxacon ha vendido 178 viviendas de primera residencia, por valor de 60,2 millones de euros, y 144 viviendas de segunda residencia, por importe de 81,4 millones. Este equilibrio entre ambas tipologías refleja su capacidad para "responder a distintos perfiles de demanda y consolidar su presencia en mercados estratégicos como Costa del Sol, Málaga capital, Sevilla, Madrid, Valencia y Costa Blanca".

Una imagen aérea de la promoción Isadora Living de Exxacon. / L. O.

Plan de inversiones de Exxacon: 860 millones, con 127 en Málaga

Según explica la empresa, encabezada por Gastón Aigneren como CEO y por Elena Cuberos como directora general, detalla que esta visibilidad comercial refuerza el despliegue del plan de crecimiento de Exxacon hasta 2032, que contempla una inversión total de 860 millones de euros. Andalucía se consolida como el principal foco de inversión, con una apuesta "especialmente relevante" en las provincias de Málaga y Sevilla. En conjunto, la compañía prevé concentrar en la región 421,2 millones hasta 2029, con 294,3 millones en Málaga y 126,9 millones en Sevilla. Le siguen Madrid, con 105,7 millones y Comunidad Valenciana, con 107,5 millones.

Gastón Aigneren y Elen Cuberos, CEO y directora general de Exxacon. / Álex Zea

Exxacon destina 100 millones a la compra de suelo para nuevas promociones de vivienda

En paralelo, prevé destinar 100 millones de euros a compras de suelo entre 2026 y 2029 para impulsar nuevas promociones en los mercados donde ya opera.

En la actualidad, la promotora cuenta con una cartera de suelo edificable de 50.773 metros cuadrados, valorada en 43,2 millones, y mantiene en marcha 18 promociones activas con más de 1.600 viviendas en diferentes fases de desarrollo.

"Esta cartera permite a Exxacon seguir avanzando en su hoja de ruta con una estrategia de crecimiento selectivo, centrada en proyectos bien ubicados y con capacidad de generación de valor", apunta la empresa.

Estrategia de incorporar nuevos inversores a Exxacon

“Estos resultados responden a una estrategia basada en la selección rigurosa de oportunidades, el conocimiento profundo de cada mercado y una ejecución muy cuidada. Crecemos desde la disciplina, con foco en proyectos bien ubicados, eficientes y capaces de generar valor a largo plazo”, afirma el CEO de Exxacon, Gastón Aigneren.

Por su parte, la directora general, Elena Cuberos, añade que la elevada visibilidad comercial de los próximos ejercicios les permite avanzar "con prudencia" en su hoja de ruta. "En esta nueva etapa, la colaboración con socios inversores alineados con nuestra visión será clave para impulsar nuevos proyectos", sostiene.

En el marco de su plan estratégico, Exxacon ha avanzado en su estrategia de incorporar nuevos inversores al capital de la compañía a través de acuerdos de inversión, preservando su "disciplina inversora, la prudencia en la ejecución y el foco en la creación de valor a largo plazo".