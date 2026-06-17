Promueven un premio para el equipo malagueño que investigó la Cueva de las Estegamitas, en La Araña

Los investigadores malagueños que dieron a conocer al mundo científico el carácter excepcional de la Cueva de las Estegamitas como Patrimonio Geológico Mundial, descubierta en 2021 en terrenos de la Fábrica de Cemento de La Araña, optarán al Premio Internacional Alfonso XII A la excelencia en el mundo subterráneo, convocado por la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE).

Cantera de la Fábrica de Cemento de La Araña. En rojo, zona de entrada a la Cueva de las Estegamitas. / José Enrique Sánchez

Según informa la Asociación Española de Espeleología y Barrancos en una nota, la candidatura llevará por nombre ‘Equipo de trabajo de la Cueva de las Estegamitas’, y hará referencia al equipo multidisciplinar de 30 espeleólogos y científicos que durante tres meses de 2022 estudiaron la Cueva de las Estegamitas.

Los expertos pertenecen al Instituto Geológico y Minero de España IGME-CSIC, liderado por el geólogo malagueño Juan José Durán; al Grupo de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, y al Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad de Excursionistas de Málaga.

El malagueño Juan José Durán, con una de las muestras de la estegamita de la Cueva de La Araña. / Archivo IGME

A la candidatura se pueden sumar, hasta el 22 de junio, avales y respaldo enviándolos al correo jesanchez@asedeb.es.

«Resolución definitiva del expediente»

Para la asociación que promueve esta candidatura, la concesión del premio sería un nuevo estímulo para pedir a la Junta de Andalucía que avance en la «resolución definitiva del expediente de declaración de la Cueva de las Estegamitas como Monumento Natural Andaluz», noticia adelantada por La Opinión, aunque el expediente sigue inconcluso.

Cueva de las Estegamitas, en Málaga capital, única en el mundo por el gran número de estos espeleotemas. / Francisco Gutiérrez Ruiz

«Algo excepcional de ámbito mundial»

Como informó este periódico, en una conferencia pública en febrero de 2022 en Málaga, el geólogo malagueño Juan José Durán -uno de los dos responsables del equipo investigador junto al profesor Iñaki Vadillo, de la Universidad de Málaga- hizo hincapié en que la Cueva de la Araña conservaba «el mayor conjunto de estegamitas del mundo», lo que la convertía en algo «excepcional de ámbito mundial».

Las estegamitas recuerdan la cresta de los estegosauras; en la cueva de la fábrica de cemento, en La Araña está el mayor conjunto de estas formaciones del mundo. / Francisco Gutiérrez Ruiz

Juan José Durán explicó que las estegamitas son estructuras en el suelo en formas de cresta que recuerdan al lomo de los dinosaurios estegosaurios, formadas por depósitos minerales, a través del agua. También señaló que, hasta la fecha, solo se habían localizado estegamitas en sendas cuevas de Australia, Puerto Rico y Eslovaquia, en cantidades muy pequeñas y en estado fósil; mientras que en la de Málaga se encuentran a centenares y «en todas las fases de evolución, una cosa que no se había visto nunca».

El espeleólogo José Enrique Sánchez, junto a la arqueóloga Carmen Íñiguez y el geólogo Juan José Durán, en la conferencia sobre la Cueva de las Estegamitas, Ámbito Cultural, en febrero de 2023.. / A.V.

Tras los trabajos de los investigadores malagueños, en 2023 la Consejería de Sostenibilidad encargó sendos trabajos a la Universidad de Granada y a la Politécnica de Madrid. Los informes motivaron que la Junta anunciara que la Cueva de las Estegamitas sería declarada Monumento Natural, la primera figura de protección de este tipo para Málaga capital.