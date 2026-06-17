MERCADO
Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
El evento ofrecerá más de 50 puestos de artesanía y gastronomía, además de exhibiciones de danza, música y teatro en la calle
El municipio costero de Estepona se prepara para celebrar una de las fiestas más esperadas de la provincia de Málaga, la Festividad de San Juan, con su 'Mercado Mágico', una iniciativa que cuenta con un completo programa de actividades que se extenderá desde este viernes hasta el próximo martes con mercadillo, espectáculos, pasacalles, talleres y atracciones.
Este emblemático mercadillo que estará ambientado y decorado especialmente para la ocasión se ubicará en el Paseo Marítimo, en el tramo entre el Monumento a La Peseta y el Chiringuito Central.
Más de 50 puestos de artesanía, alimentación y productos temáticos
De ese modo, desde este viernes y hasta el martes, los visitantes podrán disfrutar de este zoco que estará compuesto por más de 50 puestos en los que adquirir desde artesanía y alimentación hasta productos temáticos propios del 'Mercado Mágico'.
El rastro abrirá a partir de las 18.00 horas y se prolongará hasta las 00.00 horas, a excepción del viernes y sábado, cuando la hora de cierre se alargará hasta las 00.30 horas.
Talleres, pasacalles y atracciones para todas las edades en Estepona
Pero los asistentes no solo podrán disfrutar de una amplia diversidad de artículos y productos en este mercado, sino que en su zoco también se realizarán diariamente y de forma gratuita gran variedad de espectáculos, pasacalles, atracciones y talleres para todas las edades, que se celebrarán todos los días de 20.00 a 22.00 horas.
De ese modo, todos los días se podrá participar en los talleres infantiles gratuitos que se llevarán a cabo en la carpa interactiva, además de contemplar las exhibiciones de cetrería o disfrutar de la zona de atracciones y la tetería árabe.
Danza del vientre, fuego y teatro en la calle en Málaga
Asimismo, cada jornada se llevarán a cabo distintos espectáculos, como el de danza del vientre, de música con gaitas y tambores, pasacalles temáticos y espectáculos de fuego.
Y para este año, se ha buscado reforzar la presencia del teatro en la calle durante la cita, lo que ha llevado a que sean distintas las representaciones que se realizarán en el lugar y que llenarán el recinto de bufones, druidas, criaturas mitológicas y personajes fantásticos.
Artesanía, gastronomía y ocio familiar en el Mercado Mágico
Con este completo programa de actividades, el 'Mercado Mágico' busca ser un lugar de encuentro entre vecinos y visitantes a través de la combinación de artesanía, gastronomía, cultura y entretenimiento junto al mar, así como apoyar a los artesanos de la zona.
Aquí puedes comprobar el programa completo de las actividades que se desarrollarán desde este viernes hasta el próximo martes en el 'Mercado Mágico' de Estepona:
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
VIERNES 19 DE JUNIO
18:00 Apertura del mercado mágico de Estepona. Comienza la magia, acércate y déjate encandilar
20:00 Inauguración oficial del Mercado Mágico 2026. Desfile inaugural.
21:00 Espectáculo de danza del vientre. Julia Alyanna
21:30 Treefolk. Pasacalles musical gaita y tambores: La Pócima de las brujas. Saltinpunqui
22:00 Rituals. Percussion life. Pasacalles teatral. La Galerna
22:30 Treefolk. Pasacalles musical gaita y tambores. La buenaventura. Saltinpunqui
22:30 Rituals. Percussion life. Seres del bosque. Galerna
23:00 Los monstruos. Saltinpunqui
0:00 Espectáculo de fuego. Wicca. La niña de fuego
SÁBADO 20 DE JUNIO
18:00 Apertura del mercado mágico de Estepona. Comienza la magia, acércate y déjate encandilar
18:30 Treefolk y Nazareth. Gaita y tambores
19:00 Espectáculo de cetrería. Exhibición de rapaces. Rituals. Percussion life
19:30 Vendedores ambulantes. La Galerna. Las santeras curandera. Salinpunqui
20:00 Treefolk y Nazareth. Gaita, tambores y baile. Rituals. Percussion life
21:00 Espectáculo de danza del vientre. Julia Alyanna. Rituals. Percussion life. Los goliardos. La Galerna
21:30 Treefolk y Nazareth. Gaita, tambores y baile. Las Santeras curanderas. Saltinpunqui
22:00 Rituals. Percussion life. Seres del bosque. La Galerna
22:30 Treefolk y Nazareth. Gaita, tambores y baile. Los druidas celtas. Saltinpunqui
22:30 Rituals. Percussion life. Caminantes blancos. Galerna
23:00 Treefolk y Nazareth. Gaita, tambores y baile
23:30 Los druidas celtas. Saltinpunqui
0:00 Cencerrada decrépita. Saltinpunqui. La Bestia. La Galerna
0:30 Espectáculo de fuego. Wicca. La niña de fuego
DOMINGO 21 DE JUNIO
18:00 Apertura del mercado mágico de Estepona. Comienza la magia, acércate y déjate encandilar
18:15 Espectáculo de aro acrobático. La Pluma
18:30 Treefolk y Nazareth. Gaita y tambores
19:00 Espectáculo de cetrería. Exhibición de rapaces. Rituals. Percussion life
19:30 Bufones malabaristas. La Galerna. Las santeras curandera. Salinpunqui
20:00 Treefolk y Nazareth. Gaita, tambores y baile. Rituals. Percussion life
21:00 Espectáculo de danza del vientre. Julia Alyanna. Rituals. Percussion life. El Zancudo y su marioneta. La Galerna
21:30 Treefolk y Nazareth. Gaita, tambores y baile. Las Santeras curanderas. Saltinpunqui
22:00 Rituals. Percussion life. Seres del bosque. La Galerna
22:30 Treefolk y Nazareth. Gaita, tambores y baile. Los druidas celtas. Saltinpunqui
22:30 Rituals. Percussion life. El rey de los bufone.. Galerna
23:00 Treefolk y Nazareth. Gaita, tambores y baile
23:30 Los druidas celtas. Saltinpunqui
0:00 Cencerrada decrépita. Saltinpunqui. La Bestia. La Galerna
0:15 Espectáculo de fuego. Wicca. La niña de fuego
0:30 La metamorfosis. Espectáculo de telas acrobáticas. La Galerna
LUNES 22 DE JUNIO
18:00 Apertura del mercado mágico de Estepona. Comienza la magia, acércate y déjate encandilar
20:00 Dos alegres bufones recorren el mercado. Bufón Rojo
21:15 El sillón del rey. Bufón Rojo
22:15 La santa inquisición. Bufon Rojo
23:15 Mendigos y brujas. Bufón Rojo
0:00 Cazadores de dragones. Pirotecnia. Bufón Rojo
MARTES 23 DE JUNIO
18:00 Apertura del mercado mágico de Estepona. Comienza la magia, acércate y déjate encandilar
20:00 Alegres bufones recorren el mercado. Bufón rojo
21:00 Barbul y Nenfa. Bufón Rojo
21:00 Los pastores de la caña real. Bufón Rojo
23:00 Mendigos y brujas. Bufón Rojo
0:00 Cazadores de dragones Pirotecnia. Bufón Rojo
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