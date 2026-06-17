El restaurante de Málaga que ofrece cartuchos del mejor pescaíto frito a apenas 4 euros: "Es excepcional, de lo mejor que hay"

Cartuchos del mejor pescaíto frito de Málaga por apenas 4,90 euros. Esto es lo que ofrece un bar de la Colonia de Santa Inés que se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los amantes del buen comer a precios bajos gracias a su amplia variedad de tapas, especialidades y pescados a unos pocos euros: el bar Lo de Ainara.

Tras el éxito de su local en la zona de Carranque, en la calle Pedro Gómez Chaix, Lo de Ainara decidió ampliar su negocio con un nuevo establecimiento, esta vez situado en la Colonia de Santa Inés, en la calle Juan Francés Bosca.

Pescaíto frito y cartuchos de patatas a precios bajos en Málaga

En este nuevo entorno, sus visitantes pueden degustar toda clase de pescaíto frito en cartucho por 4,90 euros. De ese modo, sus clientes pueden probar distintas especialidades como adobo, boquerones, jibia, gambas cocidas, chanquetes, calamar y calamaritos, todo a 4,90 euros.

Además, este bar ofrece también cartuchos de patatas de distintos tipos, como las dos salsas, las patatas a 'La serrana', bravas, patatas de cheddar y bacon, las salchipapas y las especiales con chistorra.

Tapas, raciones y fritura malagueña en la Colonia de Santa Inés

Pero este negocio no solo ofrece los cartuchos más originales y económicos del entorno, sino también tapas caseras y abundantes desde 2,20 euros, como caldito de pintarroja, croquetas, pulpo a la gallega, langostinos pilpil, mejillones al vapor o boquerones en vinagre.

Además, para los amantes del pescaíto frito, pueden degustar sus raciones desde poco más de 5 euros, con opciones como boquerones, jibia, calamares, calamaritos, pulpo, bacalao, buchones de rosada, adobo, fritura malagueña, huevas, gambas, merluza y rosada.

Pescado a la plancha, ensaladas y especialidades marineras

A esto se suman sus raciones de pescado a la plancha desde 6,95 euros, como rosada, jibia, calamar, suprema de atún, atún al ajillo, salmón noruego con costra o huevas a la plancha, además de sus ensaladas desde 6 euros.

Entre sus especialidades, disponibles desde 5,20 euros, destacan sus huevas aliñadas, dorada a la espada, tartar de atún rojo, almejas a la malagueña o a la marinera, fideuá de pescado, arroz caldoso de marisco o pata de pulpo con puré de patata trufada.

Carnes, pescados en salsa y opiniones de los clientes

Completando su carta se encuentran sus platos de carne desde 8,95 euros, como flamenquín, solomillo de cerdo, cachopo de ternera o filete de pollo, así como sus pescados en salsa desde 9,40 euros, como merluza en salsa verde, bacalao a la vizcaína y lenguado a la Meuniere.

"Es un sitio 10 con buena comida y un ambiente muy bueno, está todo riquísimo", aseguran sus propios comensales a través de los comentarios de Google, donde también afirman que su cocina es "insuperable" y que tiene "pescaíto bien frito y a precios asequibles".

Dirección y horario de Lo de Ainara en Málaga

Además, sus clientes también indican que es "un lujo comer allí y sentirse como en casa". "La comida es casera de verdad, bien hecha y con sabor a hogar, como ya no se encuentra en muchos sitios. Platos abundantes, tanto la tapa como las raciones, y muy buenos precios", recalcan.

"El pescado frito es excepcional, de lo mejor de Málaga sin lugar a dudas", asegura otro cliente, a lo que indica otro que estos cartuchos están "buenísimos" y cuentan con unos "precios increíbles".

Este negocio se encuentra en el número 19 de la calle Juan Francés Bosca y abre los miércoles y jueves de 12.30 a 16.30 horas, mientras que de viernes a domingo a este horario se suma su turno de tarde, de 20.30 a 23.30 horas. Los lunes y martes, por su parte, permanece cerrado por el descanso del personal.