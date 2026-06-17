Así será la Noche de San Juan en Málaga 2026: localización, horarios y quema de la 'júa'

La Noche de San Juan en Málaga 2026 volverá a tener como epicentro la playa de la Misericordia el próximo martes 23 de junio, con una programación que incluye música en directo, la tradicional quema del 'júa' y un espectáculo piromusical lanzado desde el espigón de la Térmica.

El Ayuntamiento ha detallado también los dispositivos especiales de limpieza, seguridad y transporte público que se activarán con motivo de una de las noches más multitudinarias del calendario festivo de la ciudad.

La concejala delegada de Servicios Operativos, Fiestas y Playas, Teresa Porras, y el edil delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, han presentado el operativo previsto para la velada, que comenzará a las 22:30 horas en la glorieta 1º de Mayo, en el paseo marítimo Antonio Banderas, junto a la playa de la Misericordia. Allí actuará la Orquesta Ipop y se instalará también la hoguera municipal, que ocupará una superficie total de 1.450 metros cuadrados.

Horarios de la Noche de San Juan en Málaga

El momento central de la celebración llegará a medianoche. A las 00:00 horas comenzará la quema del 'júa', que contará con distintos efectos pirotécnicos. A continuación se iniciará el espectáculo piromusical de San Juan, que será disparado desde el espigón de la Térmica por Pirotecnia Zaragozana.

Quema Júa durante la Noche San Juan 2023 / La Opinión

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 14 minutos, con 204 kilos de masa explosiva y 2.915 unidades de disparo. Una vez finalizados los fuegos artificiales de San Juan en Málaga, la actuación de la Orquesta Ipop se reanudará hasta alrededor de la 1:00 horas.

El 'júa' municipal: "De un invierno borrascoso a un verano saleroso"

El 'júa' municipal de Málaga de este año lleva por título "De un invierno borrascoso a un verano saleroso" y ha sido diseñado por el creativo y técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson. La obra toma como punto de partida las borrascas y lluvias registradas durante el invierno y la primavera, con el objetivo de simbolizar la quema del mal tiempo y la bienvenida al verano.

La hoguera contará con una plataforma de madera de 5 x 3,66 metros para la quema del monumento y un vallado de seguridad de 50 x 50 metros. La obra se construye en las instalaciones de los Servicios Operativos y será trasladada a la playa de la Misericordia a primera hora de la mañana del lunes para el ensamblaje de las piezas.

Hogueras prohibidas en la arena y refuerzo de la EMT

El Ayuntamiento recuerda que la ordenanza de Playas prohíbe las hogueras directas en la arena. Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, durante la tarde del 23 de junio se habilitarán cinco puntos de depósito de materiales en la playa del Chanquete, plaza de las Palmeras, La Malagueta, La Cizaña y Peñón del Cuervo.

También habrá refuerzo en el transporte público urbano en Málaga. La EMT duplicará la capacidad de las líneas nocturnas 1, 2 y 4 para mejorar el servicio durante la Noche de San Juan. Además, se reforzarán las líneas 1, 3, 7, 8, 11, 15 y 20, que mantendrán los horarios habituales de sus últimas salidas, aunque con mayor frecuencia durante la tarde-noche.

La Noche de San Juan en Málaga marca simbólicamente el inicio del verano y mantiene su carácter festivo ligado al fuego y al agua. Cada año, el 'júa' municipal escoge un tema que se desea dejar atrás de manera simbólica mediante su quema, en una celebración que reúne a miles de personas en el litoral malagueño.

Limpieza, seguridad y emergencias en San Juan

Dispositivo de limpieza en la mañana post San Juan. / Álex Zea

El Ayuntamiento activará un dispositivo especial de limpieza para la Noche de San Juan en Málaga, con actuaciones preventivas el martes 23 de junio y trabajos intensivos desde las 05:30 horas del miércoles 24, para que las playas estén listas a las 10:00 horas. Limasam movilizará 227 operarios, de ellos 156 de refuerzo, y una flota de 75 vehículos, además de instalar 40 contenedores y 330 papeleras. Los aseos de La Malagueta y La Misericordia permanecerán abiertos hasta las 2:00 horas.

El servicio de Parques y Jardines reforzará desde las 6:00 horas la atención en oasis y zonas ajardinadas del litoral, con equipos entre el Peñón del Cuervo y La Malagueta y desde Huelin hasta Guadalmar.

En materia de seguridad, se activará parcialmente el Plan de Emergencia Municipal desde las 18:00 horas del martes 23 hasta las 10:00 horas del miércoles 24. La Policía Local de Málaga sumará 88 agentes a los 329 del servicio ordinario, con refuerzos en el centro y los litorales entre las 19:00 y las 7:00 horas, controles de alcohol, drogas y velocidad, agentes de paisano, unidad canina y drones con infrarrojos.

Bomberos contará con retenes en el espigón de la Térmica y en la playa de la Misericordia, mientras que Protección Civil desplegará 22 efectivos.