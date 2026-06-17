Así pueden los malagueños solicitar el Verano Joven 2026: requisitos y cómo conseguir viajar más barato en tren y autobús

Los descuentos del programa Verano Joven regresan este verano con rebajas de hasta el 90% para viajar en tren y autobús. Así lo ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Una iniciativa que permitirá a miles de jóvenes desplazarse por España y también por Europa mediante Interrail con importantes descuentos.

La compra de billetes con descuento podrá realizarse a partir del 1 de julio, aunque desde este miércoles 17 ya se puede obtener el código necesario para beneficiarse del programa. Para ello, los jóvenes que cumplan los requisitos deberán registrarse previamente en la web habilitada por el Ministerio de Transportes.

Descuentos para viajar en tren, autobús e Interrail este verano

El programa cubre parte del coste de billetes sencillos y de ida y vuelta para viajar por España en tren y autobús. También contempla descuentos para desplazamientos por Europa a través de Interrail, siempre dentro de las condiciones establecidas.

El presupuesto destinado este año al Verano Joven asciende a 130 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los viajes con descuento podrán realizarse entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, los beneficiarios podrán aplicar las rebajas en los transportes incluidos dentro del programa.

Requisitos para beneficiarse del Verano Joven 2026

Los descuentos están dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años. En concreto, podrán solicitarlos quienes hayan nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

Como en ediciones anteriores, no solo podrán acceder al programa las personas con nacionalidad española. También podrán beneficiarse los extranjeros con residencia legal en España, siempre que cumplan el resto de condiciones exigidas.

Para utilizar los descuentos será obligatorio registrarse en la web oficial habilitada por el Ministerio de Transportes. En ese proceso se deberá aportar el DNI, NIE o pasaporte, según corresponda.

Todos los descuentos del Verano Joven según el transporte

Las rebajas del Verano Joven 2026 parten del 50% y pueden alcanzar el 90%, dependiendo del tipo de transporte elegido. El programa incluye autobuses, servicios de media distancia convencional, red de ancho métrico, Avant y larga distancia.

En el caso del tren de alta velocidad, todos los operadores ferroviarios están incluidos. No obstante, las compañías que no son de titularidad estatal, como Ouigo e Iryo, deberán comunicar si finalmente se adhieren o no a la iniciativa.

Estos son los descuentos del Verano Joven 2026 previstos:

Descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal.

para servicios de autobús regular de competencia estatal. Descuento del 90% en los servicios de media distancia convencional y en la red de ancho métrico.

en los servicios de media distancia convencional y en la red de ancho métrico. Descuento del 50% en los títulos sencillos de Avant.

en los títulos sencillos de Avant. Descuento del 50% , con un máximo de 30 euros por billete, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios.

, con un máximo de 30 euros por billete, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios. Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, siempre que se comercialice a través de Renfe. La rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad y condiciones.

Cómo conseguir el código para viajar con descuento

Para poder comprar billetes con descuento será necesario obtener antes un código personal e intransferible. Este código se consigue tras registrarse en la web habilitada por el Ministerio de Transportes.

El acceso al registro podrá realizarse mediante Cl@ve o introduciendo los datos personales requeridos. Para completar el proceso será necesario aportar DNI, NIE o pasaporte.

Una vez el sistema compruebe que el solicitante cumple los requisitos, el beneficiario recibirá el código en su correo electrónico. Ese código deberá introducirse en el apartado correspondiente durante la compra del billete en las empresas adheridas al programa. El descuento se aplicará directamente en función del viaje y del tipo de transporte seleccionado.

El Ministerio recuerda que para poder beneficiarse de las rebajas del Verano Joven 2026 será necesario registrarse, como mínimo, 24 horas antes de realizar la primera compra.

Ese plazo permite al sistema comprobar que la persona solicitante cumple con todos los requisitos de elegibilidad exigidos para acceder al programa.