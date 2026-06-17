De la Torre encara el último año de mandato y sitúa la vivienda y el Auditorio entre los grandes retos pendientes

Queda menos de un año para que Málaga vuelva a afrontar unas elecciones municipales y buena parte de los grandes proyectos que han marcado el actual mandato entran en una fase decisiva. La vivienda continúa siendo la principal preocupación de la ciudad, pero en el horizonte también aparecen actuaciones largamente esperadas como el Auditorio de la Música o la integración urbana del Guadalmedina, dos iniciativas que el Ayuntamiento quiere seguir impulsando antes del final de la legislatura.

Tras tres años desde que se constituyó el actual grupo de Gobierno, el alcalde, Francisco de la Torre, y la portavoz de Gobierno, Elisa Pérez de Siles, han hecho balance sobre las actuaciones que el Ayuntamiento ha impulsado en este tiempo de legislatura. El alcalde no solo ha echado la vista atrás, sino que también ha hablado sobre la posibilidad de una futura candidatura para renovar un octavo mandato.

La vivienda como eje principal

Que la vivienda es el principal problema de la ciudad lo saben todos los malagueños y el propio Francisco de la Torre ha vuelto a señalarla como uno de los grandes retos de Málaga. El acceso a una casa se ha convertido en uno de los principales problemas para miles de familias en una ciudad donde el incremento de los precios ha tensionado el mercado residencial durante los últimos años.

Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento asegura que mantiene en distintas fases de desarrollo más de 5.100 viviendas protegidas. De ellas, más de 4.200 estarán destinadas al alquiler y cerca de 900 a la venta. Actualmente, más de un millar se encuentran ya en construcción, mientras otras promociones están pendientes de iniciar las obras o continúan en fase de proyecto.

El Consistorio confía en que estas actuaciones permitan incrementar la oferta de vivienda asequible en la ciudad, aunque algunos desarrollos siguen condicionados por cuestiones técnicas como la falta de capacidad eléctrica en determinados sectores urbanísticos.

La estrategia municipal también pasa por proteger el parque residencial existente. En este sentido, el alcalde ha anunciado la próxima entrada en vigor de la suspensión del cambio automático de uso residencial a hospedaje, una medida que se sumará a la moratoria aprobada para limitar la implantación de nuevas viviendas turísticas en las zonas con mayor presión.

El objetivo, según defiende el Ayuntamiento, es evitar que el uso turístico siga ganando terreno sobre el residencial en determinados barrios de la ciudad. Esta suspensión del cambio de uso automático, aun así, llega con un pequeño matiz, ya que sí se podrán construir complejos hoteleros en suelo terciario. "Si hay algún empresario que tiene una necesidad imparable de dedicarse al mundo hotelero, podrá hacerlo, pero en suelo terciario", aseguró De la Torre.

El Auditorio busca dejar atrás años de espera

Si hay un proyecto que simboliza las aspiraciones pendientes de Málaga, ese es el Auditorio de la Música. La infraestructura lleva años apareciendo en los planes municipales y vuelve a situarse entre las prioridades para el tiempo que resta de mandato.

El proyecto cuenta ya con una definición avanzada y con financiación consignada por las administraciones que participan en la iniciativa. El Ayuntamiento considera que la actuación se encuentra en condiciones de seguir avanzando hacia una fase más tangible después de años marcados por estudios, modificaciones y trámites administrativos. La intención es que el futuro equipamiento se convierta en una referencia cultural para la ciudad y su entorno. Además de acoger grandes conciertos y producciones musicales, el Auditorio también está concebido para albergar congresos y eventos de gran formato, ampliando la capacidad de Málaga para atraer encuentros nacionales e internacionales.

Durante el balance de gestión, De la Torre volvió a lamentar la ausencia de apoyo estatal al proyecto, una reivindicación que ha mantenido de forma recurrente durante los últimos años. El alcalde considera que la infraestructura merece una implicación más amplia por parte de las distintas administraciones para acelerar su desarrollo. El Auditorio aparece así como una de las grandes cuentas pendientes de la ciudad y, al mismo tiempo, como uno de los proyectos con más capacidad para marcar la recta final del mandato.

El Guadalmedina encara una nueva fase

Junto a la vivienda y al Auditorio, otro de los proyectos que el Ayuntamiento sitúa entre las grandes actuaciones de ciudad es la integración urbana del Guadalmedina. Después de décadas de debates sobre el futuro del cauce, la iniciativa avanza ahora en su desarrollo técnico con la licitación de la redacción del proyecto constructivo de la primera fase.

La actuación contempla mejoras hidráulicas, la renaturalización del entorno y la creación de nuevos espacios públicos que permitan conectar ambas márgenes de la ciudad. El proyecto busca transformar uno de los espacios más singulares de Málaga y convertirlo en un nuevo eje urbano para el centro.

Aunque los avances administrativos han sido constantes durante los últimos años, la ejecución de las obras más relevantes apunta ya al próximo mandato. Aun así, el Ayuntamiento considera que el proyecto ha dejado atrás la fase de las ideas para entrar en una etapa más concreta de planificación.

Con la vivienda convertida en la principal preocupación ciudadana y con proyectos como el Auditorio y el Guadalmedina todavía pendientes de materializarse, Málaga afronta la recta final del mandato con varios de sus grandes desafíos aún sobre la mesa. La capacidad para avanzar en estas actuaciones marcará buena parte del balance político de los próximos meses.