De la Torre vincula su futuro político a un cambio de ritmo: "Si no cambio mi agenda no me siento con la fuerza de decir que me siento útil"

A un año de que arranque la cuenta atrás hacia las próximas elecciones municipales, Francisco de la Torre no aclara si volverá a presentarse para continuar al frente del Ayuntamiento de Málaga. El alcalde reconoce que antes de tomar una decisión necesita cambiar algunos hábitos y encontrar un mayor equilibrio en su día a día.

Durante el balance de los tres años de legislatura, De la Torre ha explicado que su reflexión sobre el futuro está ligada a una cuestión muy concreta: su estado físico y mental. Según ha señalado, el intenso ritmo de trabajo que mantiene actualmente le impide valorar con tranquilidad qué paso quiere dar en los próximos meses.

El regidor admitió que no ha logrado reservar más tiempo para el deporte, uno de los objetivos que se había marcado. "No he conseguido incrementar mi actividad deportiva, he incrementado mi actividad de trabajo", ha afirmado, reconociendo que sus jornadas siguen estando dominadas por la agenda institucional y los compromisos municipales.

A esa carga de trabajo se suma la falta de descanso. "No descanso bien, hay días que duermo menos de 6 horas", ha explicado el alcalde, que no ha ocultado el desgaste que le provoca el ritmo que mantiene desde hace años. Por ello, considera necesario introducir cambios antes de pronunciarse sobre una posible candidatura. "Necesito hacer ese cambio de agenda para poder reflexionar y contestar con seguridad", asegura.

De la Torre ha dejado claro que la decisión no dependerá únicamente de la voluntad política. Para él, la capacidad de seguir al frente del Ayuntamiento está estrechamente relacionada con sentirse en condiciones de afrontar esa responsabilidad. "Si no cambio mi agenda no me siento con la fuerza de decir que me siento útil", señaló. El alcalde ha insistido, además, en que la utilidad en la gestión pública no puede separarse del bienestar personal. "Para sentirse útil hay que trabajar desde una fortaleza física y mental", afirma.

Mientras tanto, la incógnita continúa abierta. El dirigente malagueño no ha puesto fecha para anunciar su decisión y, por ahora, mantiene la misma posición: esperar a comprobar si logra reducir la presión diaria y ganar el tiempo necesario para reflexionar sobre su futuro.