Venden un ático por casi 6 millones de euros en El Morlaco: "Málaga Este ha entrado en el sector de la vivienda de ultra lujo"

La promotora KPC, que está desarrollando un proyecto residencial de 12 viviendas de lujo denominado 'Livermore' en una de las últimas parcelas disponibles junto al Parque de El Morlaco, en Málaga capital, ha cerrado la venta de uno de sus áticos por 5,7 millones de euros sobre plano. Según afirma la sociedad que se encarga de la comercialización de este proyecto, la malagueña ON3 Consulting, esta operación confirma que la zona de Málaga Este "ha entrado en el sector del ultra lujo, que hasta hace poco parecía reservado a Marbella, Benahavís o Sotogrande".

"La del ático es la operación más destacada de una comercialización que ya acumula cinco reservas de la docena de viviendas disponibles, lo que supone el 40% del proyecto vendido en el momento que comienzan las obras", ha comentado este miércoles ON3 Consulting.

La comercializadora afirma que Livermore incorpora "elementos poco habituales incluso en el mercado de lujo" como piscina privada en cada residencia, cocina exterior equipada y acceso directo mediante ascensor privado, con precios que arrancan en 2,5 millones de euros.

A su juicio, este conjunto de operaciones confirma además la aparición de un nuevo segmento residencial en la capital, el de la vivienda por encima de los cuatro millones de euros con una demanda creciente.

La promoción 'Livermore', bautizada así en homenaje al apellido de Amalia Heredia Livermore, figura central de la burguesía malagueña del siglo XIX, está formado por 12 residencias de tres dormitorios concebidas bajo el concepto ULUX, un estándar que considerado de ultra lujo.

La promotora KPC está desarrollando un proyecto residencial de 12 viviendas de lujo en la zona de El Morlaco, en Málaga Este. / L. O.

El proyecto ha sido diseñado por el estudio internacional A4 Arquitectos, bajo la dirección del arquitecto Cristián Valdivieso, junto al arquitecto malagueño José Morente Antolín.

El socio director de ON3, Rodrigo Rodríguez, considera que esta operación muestra "un mercado que se transforma cada día".

"La escasez de suelo en enclaves consolidados como El Morlaco, el nuevo perfil del comprador en Málaga capital y la creciente demanda de producto exclusivo con oferta muy limitada están impulsando operaciones de valor récord que la ciudad no había registrado hasta entonces en la zona", apunta.

El mapa de la vivienda lujo en Málaga se reescribe

Para Rodríguez, este tipo de ventas es señal de que Málaga "ha dejado de exportar compradores de lujo hacia el litoral occidental para empezar a retenerlos dentro de la propia capital". "Málaga Este, con barrios como El Limonar, Cerrado de Calderón o las inmediaciones de El Morlaco, concentra una demanda creciente de producto exclusivo con suelo prácticamente agotado", asevera Rodríguez.

ON3 explica que el crecimiento tecnológico, empresarial y cultural de Málaga tiene un reflejo directo en su mercado inmobiliario. "Cada vez más compradores priorizan ubicación urbana, servicios y conectividad frente a grandes urbanizaciones alejadas del centro. Y con cifras como estas, la ciudad, que compite internacionalmente por atraer grandes patrimonios, directivos, empresarios e inversores, empieza a registrar precios y operaciones más habituales en mercados como Lisboa, la Costa Azul o determinadas zonas de Miami", detalla.

Según esta empresa comercilizadora, se constata un cambio de percepción de Málaga de destino turístico a destino residencial permanente para perfiles de alto poder adquisitivo, con un mercado inmobiliario de alta gama que se consolida como uno de los indicadores de la transformación económica de Málaga.

"Es la consecuencia natural de un mercado que ha madurado, Málaga Este tiene hoy un perfil de comprador, un nivel de precios y una escasez de producto que hace unos años eran difíciles de imaginar fuera de la Costa del Sol occidental y nosotros llevamos tiempo trabajando en este segmento con el resultado de una demanda real y solvente", aegura.

KPC tiene proyectos de vivienda de lujo en toda la Costa del Sol de Málaga

Con más de 30 años de trayectoria en el sector inmobiliario internacional, KPC es una promotora especializada en proyectos que combinan "arquitectura vanguardista, enclaves estratégicos y una visión global del sector residencial".

"Tras nuestra llegada a España hace más de una década, desarrollamos proyectos icónicos como The Island (Estepona) y Alcazaba Lagoon (Casares) entre otros. En la actualidad, además de Livermore, nuestros “proyectos boutique” — Golden Eight (Marbella), listo para su entrega y preparado para recibir a sus propietarios este verano, Solenne (Benahavís) e Ykines (Torremolinos), ambos en plena comercialización — reflejan una arquitectura con identidad propia fruto de nuestra experiencia y apuesta por la innovación”, detalla Patricio Rojas, CEO y socio fundador de KPC.

La malagueña ON3 comercializa casi 4.500 viviendas

Con 41 proyectos en cartera, 4.472 unidades en comercialización y un volumen de ventas que supera los 2.250 millones de euros, la firma malagueña ON3 es una de las consultorías con más proyectos de obra nueva en comercialización en Andalucía, con presencia activa en los mercados residenciales de mayor dinamismo de la región.

Su modelo se basa en la integración directa con el promotor desde las primeras fases del proyecto, aportando análisis de mercado, definición de producto y estrategia comercial hasta el cierre de cada operación.