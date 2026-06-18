Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calle de Málaga más contaminadaERE de Magnific por la IAMálaga superará a Sevilla en poblaciónMedusas en playas de MálagaDerribo del chiringuito BerebereÚltimo año de mandato de De la TorrePruebas contra ZapateroForo Mediterráneo
instagramlinkedin

Hotel

El Ayuntamiento de Málaga pone en venta un suelo para construir un hotel de cinco estrellas en la Térmica

El futuro hotel de cinco estrellas en La Térmica se ubicará en el Camino de la Térmica, 120, con una edificabilidad de más de 16.000 m2 y un precio que supera los 30 millones de euros

El Ayuntamiento pone en venta un suelo con uso de hotel en el ámbito de la Térmica

El Ayuntamiento pone en venta un suelo con uso de hotel en el ámbito de la Térmica / Google maps

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

El auge de la construcción de hoteles continúa expandiéndose en Málaga. El consejo de Urbanismo prevé dar luz verde a la venta de una parcela de propiedad municial destinada a uso hotelero en la Térmica.

Hotel de cinco estrellas

El pliego establece como obligación específica del adjudicatario que el hotel que se construya deberá tener una categoría mínima de cinco estrellas. En concreto, se trata de la parcela C.I.2 – R.2 del SUNC-RLO.11 ‘La Térmica’, ubicada en el Camino de la Térmica, 120 y cuenta con una edificabilidad de 16.287,74 m2. Cuenta con calificación urbanística de zona de Ordenación Abierta OA-2 y con destino a uso hotelero

En una reunión que se celebrará el próximo viernes 19 se estudiará la aprobación de la enajenación de dicho suelo público mediante procedimiento abierto a la oferta económica más ventajosa sobre el precio base de licitación. Este precio se ha fijado a partir del valor del suelo, que suma un total de 33.670.218 euros obtenido mediante la suma del producto de la superficie de la explotación hotelera por el valor de repercusión de suelo de uso hotelero.

Este importe no incluye el IVA, que deberá consignarse como partida independiente, enajenándose como suelo urbanizado, debiendo asumir el adquirente los deberes posteriores de conservación de las obras de urbanización del sector y subrogándose en la entidad urbanística de conservación, en función de su cuota de participación en el sector.

Parte de los ingresos se destinan a VPO

El consejo también aprobará que parte de los ingresos obtenidos en la venta de este suelo se destinen a comprar suelo para viviendas protegidas y la construcción de estas. Esta medida responde a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que obliga que sean al menos el 25% de los ingresos y recursos derivados de la gestión de los patrimonios municipales de suelo.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento aseguran que el proyecto de hotel en ese suelo cumple con la normativa turística autonómica aplicable y en la línea de la estrategia municipal de promover turismo sostenible y de calidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en la ZBE de Málaga: el TSJA anula que solo se pueda multar a matrículas de fuera de Málaga
  2. Leticia Fernández, la mejor nota de Selectividad 2026 en Málaga con un 13,98: 'Lo he dado todo por la carrera de mis sueños
  3. La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
  4. Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
  5. El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
  6. El precio de la felicidad en Málaga: este es el sueldo que hace falta para ser feliz en la ciudad
  7. El pueblo de Málaga que acaba de abrir sus tres parques de agua gratuitos con chorros, cañones y juegos: ubicación y horarios de las atracciones
  8. La pequeña taberna escondida del Centro de Málaga en la que comer las mejores chacinas, gildas y bocadillos a precios de antes: 'Todos los productos son brutales

El Ayuntamiento de Málaga pone en venta un suelo para construir un hotel de cinco estrellas en la Térmica

El Ayuntamiento de Málaga pone en venta un suelo para construir un hotel de cinco estrellas en la Térmica

Mercadillo de artesanía, macrocata de vinos y actividades acuáticas: así celebra este ‘Pueblo Mágico’ de la Axarquía malagueña su famosa Semana Cultural

Mercadillo de artesanía, macrocata de vinos y actividades acuáticas: así celebra este ‘Pueblo Mágico’ de la Axarquía malagueña su famosa Semana Cultural

La Guardia Civil detiene en Mijas a un hombre acusado de banquear dinero del narcotráfico danés con licencias VTC y la compraventa de casas

La Guardia Civil detiene en Mijas a un hombre acusado de banquear dinero del narcotráfico danés con licencias VTC y la compraventa de casas

La suerte llega a Cruz del Humilladero: la ONCE reparte 210.000 euros en el barrio malagueño

La suerte llega a Cruz del Humilladero: la ONCE reparte 210.000 euros en el barrio malagueño

Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII

Las medusas darán una tregua durante el inicio del verano en Málaga

Málaga superará a Sevilla como provincia más poblada de Andalucía en poco más de una década

Málaga superará a Sevilla como provincia más poblada de Andalucía en poco más de una década

Tercera jornada de huelga médica en Málaga: los facultativos se concentran en el Hospital Costa del Sol contra el Estatuto Marco

Tercera jornada de huelga médica en Málaga: los facultativos se concentran en el Hospital Costa del Sol contra el Estatuto Marco
Tracking Pixel Contents