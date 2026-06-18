El Ayuntamiento de Málaga pone en venta un suelo para construir un hotel de cinco estrellas en la Térmica

El auge de la construcción de hoteles continúa expandiéndose en Málaga. El consejo de Urbanismo prevé dar luz verde a la venta de una parcela de propiedad municial destinada a uso hotelero en la Térmica.

Hotel de cinco estrellas

El pliego establece como obligación específica del adjudicatario que el hotel que se construya deberá tener una categoría mínima de cinco estrellas. En concreto, se trata de la parcela C.I.2 – R.2 del SUNC-RLO.11 ‘La Térmica’, ubicada en el Camino de la Térmica, 120 y cuenta con una edificabilidad de 16.287,74 m2. Cuenta con calificación urbanística de zona de Ordenación Abierta OA-2 y con destino a uso hotelero

En una reunión que se celebrará el próximo viernes 19 se estudiará la aprobación de la enajenación de dicho suelo público mediante procedimiento abierto a la oferta económica más ventajosa sobre el precio base de licitación. Este precio se ha fijado a partir del valor del suelo, que suma un total de 33.670.218 euros obtenido mediante la suma del producto de la superficie de la explotación hotelera por el valor de repercusión de suelo de uso hotelero.

Este importe no incluye el IVA, que deberá consignarse como partida independiente, enajenándose como suelo urbanizado, debiendo asumir el adquirente los deberes posteriores de conservación de las obras de urbanización del sector y subrogándose en la entidad urbanística de conservación, en función de su cuota de participación en el sector.

Parte de los ingresos se destinan a VPO

El consejo también aprobará que parte de los ingresos obtenidos en la venta de este suelo se destinen a comprar suelo para viviendas protegidas y la construcción de estas. Esta medida responde a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que obliga que sean al menos el 25% de los ingresos y recursos derivados de la gestión de los patrimonios municipales de suelo.

Desde el Ayuntamiento aseguran que el proyecto de hotel en ese suelo cumple con la normativa turística autonómica aplicable y en la línea de la estrategia municipal de promover turismo sostenible y de calidad.