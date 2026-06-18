La Cámara de Comercio de Málaga celebró este martes 16 de junio la primera edición de la Gala del Exportador, una iniciativa impulsada a través del HUB Málaga Export con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la trayectoria y la apuesta internacional de las empresas malagueñas que contribuyen a proyectar el nombre de Málaga en los mercados internacionales.

El evento, celebrado en Finca La Tosca, reunió a cerca de 200 representantes institucionales, empresas exportadoras, patrocinadores y profesionales vinculados al comercio exterior, consolidándose como un punto de encuentro del ecosistema exportador malagueño y como una cita de referencia para la internacionalización empresarial en la provincia.

La Gala sirvió además para conmemorar el tercer aniversario del HUB Málaga Export, la comunidad de empresas impulsada por la Cámara de Comercio de Málaga para acompañar a las compañías en sus procesos de expansión internacional y favorecer la generación de sinergias, oportunidades de negocio y acceso a nuevos mercados.

Actualmente, el HUB Málaga Export está integrado por 55 empresas pertenecientes a 15 sectores económicos, que en su conjunto cuentan con presencia en 124 países. Esta comunidad representa una facturación global superior a los 750 millones de euros y genera más de 3.300 empleos directos.

La Cámara de Comercio de Málaga reconoce el impulso exterior de las empresas malagueñas en la I Gala del Exportador / l.o

Más allá de las cifras, el HUB se ha consolidado como un ecosistema de colaboración que potencia el networking entre sus miembros, facilita el intercambio de experiencias y refuerza la capacidad de las empresas malagueñas para trabajar juntas, abrir nuevos mercados y llegar más lejos.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, destacó el papel de la institución como aliado estratégico del tejido empresarial y puso en valor la importancia de la internacionalización como motor de crecimiento económico.

“La internacionalización ya no es una cuestión de sectores, sino de ambición. En Málaga contamos con empresas de todos los ámbitos que tienen mucho que aportar al mundo y desde la Cámara trabajamos para acompañarlas en ese camino, abriendo puertas, generando oportunidades y facilitando herramientas que les permitan competir en los mercados internacionales”, señaló.

Asimismo, el presidente subrayó el papel del HUB Málaga Export como espacio de referencia para las empresas con vocación internacional. “Cuando una empresa malagueña avanza en su internacionalización, gana la empresa, gana el Hub y gana Málaga. Ese es el espíritu que ha inspirado este proyecto desde su nacimiento y que hoy celebramos junto a 55 empresas que forman parte de esta comunidad”, afirmó.

La velada contó con la participación de diversos representantes institucionales, entre ellos la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Francisca Caracuel, quienes pusieron de relieve la importancia del apoyo institucional para seguir fortaleciendo la presencia internacional de las empresas andaluzas.

Carolina España y José Carlos Escribano, en la entrega de los premios de la Cámara de Comercio de Málaga. / L. O.

Premios del Exportador

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega de los Premios del Exportador HUB Málaga Export 2026, unos galardones creados para reconocer trayectorias empresariales ejemplares en materia de internacionalización.

El premio “Superando Fronteras” recayó en Fumihogar, recogido por su CEO, Carlos Cintora, en reconocimiento a su capacidad para operar en mercados internacionales diversos y complejos, con presencia en más de 50 países y actividad en mercados de especial dificultad fuera de la Unión Europea.

Por su parte, el galardón “Huella Global” fue otorgado a LY Company Group, cuyo CEO, Curro Rodríguez, recibió el reconocimiento por la consolidación de una sólida estructura internacional, con presencia organizada en más de 34 países y más de 33 estructuras de implantación exterior.

Finalmente, el premio “Excelencia Exportadora” fue concedido a Aninver Development Partners, recogido por su CEO, José María de la Maza, por su sobresaliente desempeño exportador, la apertura de nuevos mercados internacionalesyelcrecimientosostenidodesuactividadexteriorenlosúltimos años.

Apoyo y patrocinio de entidades comprometidas

La celebración de esta primera Gala del Exportador contó con el apoyo y patrocinio de entidades comprometidas con el desarrollo económico y empresarial de Málaga, entre ellas Promálaga, Caja Rural de Granada, la Autoridad Portuaria de Málaga, CACESA y Redflexion Consultores, cuya colaboración resulta fundamental para seguir fortaleciendo el ecosistema exportador de la provincia.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Málaga reafirma su compromiso con el impulso de la internacionalización como una de las grandes palancas de competitividad y crecimiento para las empresas malagueñas, "contribuyendo a que Málaga continúe ganando presencia y proyección en los mercados globales".