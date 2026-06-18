Multan y quitan puntos en el carné a un conductor de ambulancia en Málaga por saltarse un semáforo en rojo durante una urgencia

El sindicato CCOO ha denunciado este jueves que el conductor de una ambulancia en Málaga ha sido multado por rebasar un semáforo en rojo situado en la avenida Valle Inclán cuando estaba atendiendo un servicio de urgencia. El sindicato considera que el profesional, que recibió una notificación de sanción económica acompañada de la retirada de cuatro puntos de su permiso de conducir, actuó conforme a la normativa vigente y que la sanción responde a una interpretación errónea de la misma, que debe ser corregida "de manera inmediata".

"El pasado mes de enero, un técnico en emergencias sanitarias fue activado para atender una urgencia en Málaga. Durante el desplazamiento, y circulando con las señales acústicas y luminosas de emergencia activadas, el profesional rebasó un semáforo en fase roja situado en la avenida Valle Inclán, actuando en todo momento con la máxima precaución y sin que se produjera ningún incidente de tráfico, ha explicado el sindicato en un comunicado.

CCOO explica que, pese a tratarse de un vehículo asistencial que se encontraba prestando un servicio urgente, el trabajador recibió posteriormente una notificación de sanción económica acompañada de la retirada de cuatro puntos de su permiso de conducir. La central sindical considera que esta situación "resulta especialmente preocupante por las consecuencias que puede tener tanto para los profesionales del transporte sanitario como para el conjunto de la ciudadanía".

Una decisión "incomprensible" para una ambulancia en servicio, según CCOO

"Es incomprensible que un trabajador que acuda a una urgencia sanitaria sea sancionado por cumplir con su función. Si la Administración no corrige esta situación, estará obligando a los y las TES a pararse ante cada semáforo por miedo a perder su puesto de trabajo con el consiguiente retraso en la atención de los pacientes", ha señalado el responsable del sector de Transporte Sanitario de CCOO Andalucía, Francisco Aranda.

Avenida Valle-Inclán a la altura del puente de la Granja Suárez. / Alfonso Vázquez

El sindicato recuerda que la retirada del permiso de conducir puede suponer, en la práctica, la imposibilidad de desempeñar las funciones propias del puesto de trabajo de estos profesionales. Asimismo, advierte de que este tipo de sanciones "genera incertidumbre y puede provocar retrasos en la respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia sanitaria, afectando directamente a la calidad asistencial".

CCOO subraya además que el Reglamento General de Circulación contempla "expresamente" que los vehículos prioritarios en servicio urgente, debidamente señalizados, "puedan rebasar señales de detención obligatoria cuando las circunstancias lo requieran, siempre que lo hagan adoptando las medidas de seguridad necesarias".