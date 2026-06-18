¿Cuánto gastarán los malagueños en sus vacaciones este verano?

El verano ya está aquí y muchos malagueños empiezan a hacer cuentas antes de preparar la maleta. Según el último análisis del comparador de viajes Rastreator, el 38% de los malagueños prevé gastar entre 1.000 y 2.000 euros en sus vacaciones de verano, mientras que un 29% calcula un desembolso de entre 500 y 1.000 euros. Además, un 13% superará los 2.000 euros y un 9% intentará mantenerse por debajo de los 500 euros.

La situación económica también dejará a parte de la población sin posibilidad de viajar. El informe recoge que el 11% de los malagueños no podrá permitirse viajar este verano, un dato que refleja el peso que sigue teniendo el coste de vida en las decisiones de ocio y descanso.

Los malagueños priorizan España para viajar este verano

El turismo nacional volverá a ser protagonista durante la campaña estival. El 63% de los malagueños tiene previsto viajar por España este verano, según los datos de Rastreator. En el conjunto de los viajeros nacionales, los destinos del norte ganan fuerza: Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco concentran el 38% de las preferencias entre quienes se moverán dentro del país.

Tras estas comunidades, la Costa del Sol y la Costa de la Luz aparecen como una de las opciones más elegidas, con un 26% de los viajeros nacionales. El mismo porcentaje se decanta por el turismo rural e interior, mientras que la Comunidad Valenciana reúne el 22% de las preferencias. Canarias, con un 18%; Baleares, con un 12%; y la Costa Brava, con un 10%, completan el listado de destinos favoritos para este verano.

Vacaciones más cortas y alojamientos más económicos

El encarecimiento del coste de vida no solo influye en el destino elegido, sino también en la forma de viajar. Cuatro de cada diez malagueños han recortado la duración de sus vacaciones para ahorrar y tres de cada diez han optado por alojamientos más económicos, como apartamentos en lugar de hoteles.

El informe también apunta a un cambio de hábitos respecto a años anteriores. El 43% de los malagueños reconoce que viaja menos que hace dos años, frente a un 25% que afirma hacerlo más. Entre quienes han reducido sus desplazamientos, la inflación aparece como el principal motivo.

La ubicación pesa más que el precio al elegir alojamiento

Pese a la mayor sensibilidad al gasto, el precio no es el único factor que determina la elección del alojamiento. Para el 38% de los malagueños, la ubicación del alojamiento es el aspecto más importante a la hora de reservar, por delante del precio, que condiciona al 30%. También influyen las reseñas de otros usuarios, señaladas por el 16%, y la opción de hoteles con todo incluido, destacada por el 15%.

La responsable de viajes de Rastreator añade que: "El viajero actual no ha dejado de viajar, pero sí ha cambiado la forma de hacerlo. Vemos estancias más cortas, decisiones más planificadas y una mayor sensibilidad al precio, aunque la ubicación y la experiencia del todo incluido siguen siendo determinantes a la hora de elegir alojamiento".

Con estos datos, el verano se presenta para los malagueños como una campaña marcada por el deseo de viajar, pero también por la necesidad de ajustar gastos. España se mantiene como destino principal, mientras que los presupuestos, la inflación y la búsqueda de opciones más económicas condicionan cada vez más la planificación de las vacaciones de los malagueños.