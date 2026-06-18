Disminuyen en Málaga las muertes por ahogamiento con un 35% menos que en 2019, pero no hay variación entre 2024 y 2025

En un contexto marcado por tres muertes por ahogamiento en la última semana en Málaga, la provincia parece haber conseguido reducir este tipo de accidentes mortales en los últimos años, reduciendo la cifra un 35,7% desde 2019.

En concreto, en 2025 la provincia de Málaga registró el año pasado un total de 18 fallecimientos por ahogamientos, en donde la práctica totalidad de estos fueron hombres (17), con nueve fallecimientos en aguas naturales y ocho en piscinas. Esta cifra se suma al cómputo de toda la comunidad andaluza, en la cual 107 personas fallecieron por ahogamiento, de los que 74 se produjeron en aguas naturales como playas, ríos o embalses.

A pesar de que los datos revelan una mejora respecto a 2019, año en el que resultaron ahogadas 28 personas, la cifra de muertes por ahogamiento en 2025 es la misma que en 2024.

Así lo ha expuesto la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, quien ha presentado este jueves en la playa de La Cala de Mijas (Málaga) la campaña de este año de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) para evitar ahogamientos en playas y piscinas.

130 rescates y salvamento marítimo

Navarro ha informado que, durante el pasado año, el servicio de Emergencias 112 gestionó un total de 130 emergencias en la provincia de Málaga relacionadas con rescate y salvamento marítimo en playas, aguas interiores y piscinas; "y en lo que llevamos de año ya se han gestionado más de medio centenar de avisos".

Así, ha agradecido a los servicios de emergencia 112 que se activan tras la llamada de los alertantes, un teléfono imprescindible que permite coordinar a varios dispositivos al mismo tiempo.

Tras expresar sus condolencias a los familiares del menor de tres años que resultó fallecido el miércoles tras caer a una piscina de un cortijo en el municipio malagueño de Periana, la delegada ha manifestado que este tipo de campañas, a pesar de repetirse cada verano, resultan fundamentales para seguir concienciando a la ciudadanía de los riesgos que entraña el agua, por que "cuando vemos noticias de este tipo, tan dramáticas, la tragedia ya ha ocurrido y es demasiado tarde".

Es por ello que la campaña de este año se presenta bajo el lema 'No esperes a verlo en las noticias, en el agua los descuidos son emergencias', una idea "sencilla pero contundente" para concienciar a la población sobre la importancia de adoptar conductas responsables y seguras en las playas, piscinas y aguas interiores como los pantanos "que tan cargados de agua se encuentran y que nos invitan a acudir y disfrutar de sus aguas, siempre con precaución".

Regla 10/20

Navarro ha precisado que "debemos estar muy pendientes y debemos de estar en permanente alerta, pero sobre todo hay que estarlo cuando tenemos menores a nuestro cargo y aquí cabe recordar esa regla de salvamento marítimo del 10/20 que no falla.

El 10-20 significa que si tenemos un menor a nuestro cargo, hay que estar mirando al menor al menos cada diez segundos y estar a una distancia que nos permita llegar hasta él en menos de 20 segundos.

Esta regla, ha explicado, está demostrada que "ha salvado vidas y yo quiero también trasladarla en el día de hoy para que todos los que somos padres o los que tenemos en algún momento niños a nuestro cargo, estemos muy pendientes, muy alerta y no dejemos de perderles de vista, pero también de estar a una distancia que nos permita acudir a una posible situación de riesgo lo más rápido posible".

La delegada aplaude el socorrismo en Mijas

La delegada ha añadido que todos los municipios del litoral malagueño cuentan con sus planes de playas, un instrumento necesario para identificar riesgos, coordinar recursos y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia.

En estos años, afirma que desde el Gobierno andaluz, se han impulsado ayudas y subvenciones para "mejorar los servicios de vigilancia y salvamento", se ha apoyado a los ayuntamientos en la elaboración y actualización de los planes de playa y se han desarrollado campañas de sensibilización ciudadana.

Del mismo modo, se ha reforzado la formación en emergencias y autoprotección y se han incorporado nuevas herramientas para acercar la prevención a la ciudadanía; como el uso de la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía (REJA) en las playas de Málaga y Granada donde no existe cobertura móvil, para que los equipos de salvamento y socorrismo puedan atender incidencias y coordinarse con EMA 112, en caso de emergencia.

Así, ha aplaudido que el municipio de Mijas y, concretamente sus 16 playas, cuente con el servicio mejor dotado de toda Andalucía con un total de 86 socorristas --62 profesionales vigilando a tiempo completo y 24 para labores de apoyo-- y medios materiales como ambulancia, motos de agua, bicicletas o buggys de vigilancia, así como un dron de rescate y un nuevo sistema de megafonía, que permitirá mejorar los avisos a los bañistas en caso de emergencia.