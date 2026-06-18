Emasa licitará obras por 36 millones de euros para renovar redes y reducir inundaciones en Málaga

La gestión del agua en Málaga ha estado marcada en los últimos años por una intensa sequía y por la necesidad de renovar infraestructuras con décadas de antigüedad. Ante esta situación, el Ayuntamiento y Emasa diseñaron un plan integral para reforzar la resiliencia hídrica de la ciudad, una estrategia que se financia no solo con la actualización de las tarifas, aprobada tras ocho años sin incrementos, sino también con fondos europeos Next Generation y FEDER y mediante acuerdos con otras administraciones.

Emasa ya tiene en marcha 59 actuaciones incluidas en ese plan de inversiones 2024-2029, que contempla más de 130 obras repartidas por todos los distritos de la ciudad y una inversión global que supera los 100 millones de euros. En estos dos primeros años, las actuaciones ejecutadas o en marcha suman ya 50 millones de euros, y el Ayuntamiento prevé licitar durante los próximos doce meses nuevos proyectos por valor de 36,1 millones.

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha dado a conocer este jueves el grado de ejecución de un programa que busca reforzar la capacidad de Málaga frente a la sequía, modernizar las infraestructuras hidráulicas, reducir pérdidas de agua y minimizar el riesgo de inundaciones en distintos puntos del municipio.

Una de las prioridades de Emasa es aprovechar mejor los recursos hídricos disponibles. Para ello, la empresa está impulsando proyectos para aumentar el uso de agua regenerada en el riego de jardines y la limpieza de calles, mejorar la detección de fugas en la red y avanzar en el autoconsumo energético mediante nuevas instalaciones solares. Además, la empresa mantiene algunas de las medidas adoptadas durante el periodo de restricciones, como la regulación de las presiones en la red y la sectorización y digitalización del sistema de abastecimiento, que permiten optimizar el consumo, detectar fugas con mayor rapidez y gestionar de forma remota distintos parámetros del servicio.

De las 59 actuaciones previstas, 17 ya se han completado, con una inversión cercana a los 6,4 millones de euros. Entre ellas destacan la instalación de placas fotovoltaicas en el depósito de Teatinos y en la planta de El Atabal, así como la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en Granja Suárez. Entre las intervenciones ya ejecutadas también figuran mejoras en la sectorización de la red mediante la instalación de válvulas, caudalímetros y sensores de presión, actuaciones para separar las aguas pluviales y fecales en distintos puntos del municipio y diversas renovaciones de redes de abastecimiento y saneamiento en barriadas de la ciudad.

Obras para reducir las inundaciones

Actualmente, el grueso de la inversión se concentra en 39 proyectos en marcha, que suman más de 37 millones de euros. Entre las actuaciones más importantes figuran la renovación del histórico colector de Carretería y la ampliación del tratamiento terciario de la depuradora del Guadalhorce, que permitirá aumentar el uso de agua regenerada en la zona oeste de Málaga y en Torremolinos.

Además, varias obras buscan poner fin a los problemas de inundaciones en distintos barrios. En Churriana se están construyendo nuevos colectores en las calles Torremolinos, San Javier y Enrique Van Dulken para evitar las inundaciones que afectan a la zona de Soto de Langa. También avanzan los trabajos para separar las redes de saneamiento en La Malagueta y mejorar el drenaje en El Palo con un nuevo colector de aguas pluviales en la avenida Salvador Allende.

Renovación de infraestructuras antiguas

Otro de los objetivos del plan es modernizar las redes más envejecidas. Emasa está renovando las conducciones de Pedregalejo Alto y La Mosca, además de mejorar estaciones de bombeo y tuberías principales para garantizar el suministro y reducir las averías. Además, existen tres actuaciones ya adjudicadas que comenzarán próximamente, entre ellas la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la barriada de Las Flores, la mejora del sistema de ozono de la planta de El Atabal y otras actuaciones destinadas a reforzar el sistema de saneamiento.»

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez / L.O.

Otros 36 millones previstos

La planificación continuará durante el próximo año con 17 nuevos proyectos que supondrán una inversión superior a los 36 millones de euros. Entre ellos destacan la solución definitiva para el colector de Carretería hasta el puerto, nuevas actuaciones contra las inundaciones en la zona de Dos Hermanas, la rehabilitación del depósito de La Palmilla y la renovación de redes en barriadas antiguas y en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.

El Ayuntamiento recuerda que este plan de inversiones ha sido posible gracias a la actualización de las tarifas de Emasa, aprobada después de ocho años sin incrementos, y a la financiación obtenida a través de fondos europeos y acuerdos con otras administraciones. El Consistorio subraya, además, que el programa cuenta con financiación procedente de fondos europeos y con la colaboración de otras administraciones, lo que ha permitido acelerar parte de las actuaciones previstas para el periodo 2024-2029