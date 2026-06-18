El enorme parque de Málaga que acaba de abrir sus atracciones acuáticas gratuitas: es uno de los más grandes de Andalucía con 40 juegos para todas las edades

Tras la apertura de su Parque del Agua de Las Cañadas la semana pasada, el municipio malagueño de Mijas ha dado un paso más para ofrecer una alternativa de ocio al aire libre y refrescante a las familias con el inicio de la actividad de su otra gran infraestructura acuática gratuita: el 'splash park' del Gran Parque de Mijas.

De ese modo, vecinos y visitantes pueden disfrutar también de este enorme recinto acuático de 430 metros cuadrados de superficie y capacidad para 65 niños que, tal y como aseguran desde el propio Ayuntamiento de Mijas, es "uno de los más grandes y mejor dotados de su tipo en Andalucía".

Chorros, cubos y juegos interactivos para todas las edades en Málaga

En su amplia extensión, este parque de agua gratuito dispone de 41 elementos interactivos y atracciones para todas las edades, con juegos como chorros de agua, resortes activables, cubos basculantes y mini toboganes.

Atracciones y juegos acuáticos del Gran Parque de Mijas / Ayuntamiento de Mijas

Además, el 'splash park' del Gran Parque de Mijas incluye distintas propuestas sensoriales, como el 'Riversense', que "estimula la exploración y el descubrimiento a través del agua".

Tres zonas infantiles adaptadas por edades en el Gran Parque de Mijas

Y para que los niños de todas las edades puedan disfrutar de atracciones adaptadas a sus necesidades, el parque dispone de tres zonas diferenciadas, la 'Baby', dedicada para los menores de entre 1 y 3 años, la 'Kids', para los que tienen entre 4 y 9 años, y la 'Teen', para entre 10 y 11 años.

"Cada zona tiene experiencias adaptadas a las distintas etapas del desarrollo infantil, con el objetivo de fomentar un juego inclusivo, seguro y atractivo para todas las edades", ha recalcado el Consistorio, que asegura que este espacio ofrece una alternativa de ocio al aire libre que combina "confort térmico, actividad física y socialización".

Horario, agua reciclada y normas de uso del parque de agua de Mijas

Este 'splash park' está abierto a diario desde su apertura el pasado viernes hasta el final del verano en horario de 10.00 a 22.00 horas.

Para garantizar el máximo aprovechamiento del suministro, este parque cuenta con un circuito cerrado en el que todo el agua utilizada en las atracciones se vuelve a reciclar. Además, cuenta con un pavimento antideslizante para evitar posibles caídas o accidentes de los usuarios.

Para poder hacer uso de estas instalaciones, el Ayuntamiento ha puesto en marcha distintas normas como la prohibición de usar globos, pelotas, vehículos a motor, bicicletas y similares, mientras que los menores de 8 años deberán estar acompañados de un adulto y los bebés están obligados a usar pañales.