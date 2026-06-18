Felipe Romera, director general del PTA: "Málaga cada vez va a ser más global, pero no podemos dejar de ser una ciudad saludable"

"Málaga se empieza a ver en el mundo". Así ha arrancado el coloquio entre Felipe Romera, director General del Parque Tecnológico de Andalucía y presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), y Ana Montañez, redactora de La Opinión de Málaga, en el contexto del III Foro del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica. Tras la puesta en común de las conclusiones de la provincia previas a estas jornadas en Barcelona, Romera ha llegado a la conclusión de que la clave del éxito de la consolidación del sistema tecnológico de la ciudad se debe a tres activos indispensables: la cooperación institucional, un equipo de gestión profesional y estable en el tiempo y lo que denomina "los intangibles", en otras palabras, "lo que aunque era imposible que pasara, pasa".

Romera y Montañez han hecho un breve recorrido por la Málaga tecnológica que comenzaba a abrirse un hueco en el plano nacional y mundial con la llegada de Nvidia y Accenture, dos empresas de IA generativa que decidieron colocar uno de los seis centros de desarrollo que tienen en todo el planeta en la ciudad de Málaga a raíz de una cena con Antonio Banderas, según el director general. Esa media casualidad y causalidad es, para Romera, un intangible, "un elemento que ocurrió y que facilitó el crecimiento del parque".

"¿Puede una ciudad de tipo medio ser una ciudad que aspire a ser global?". Esta fue una pregunta que lanzó al aire Salvador Moreno Peralta durante las conclusiones de Málaga para este mismo foro. Peralta y Romera creen que sí, que la ciudad puede soñar en grande.

Felipe Romera y Ana Montañez, en el III Foro del Mediterráneo / Marc Asensio

La vivienda, el gran desafío de Málaga

Romera es consciente de que la vivienda, seguida de la movilidad, es uno de los grandes retos de la Málaga moderna. Quizá por eso entiende que la prioridad de la ciudad debe ser estudiar "cómo se pueden desarrollar viviendas y actividad económica en el mismo lugar para que la gente no se mueva". "Al lado del parque podríamos hacer 10.000 viviendas y así responderíamos también a la movilidad porque la gente no se movería", ha propuesto.

Aun así, según ha explicado el propio director general, el PTA se encuentra embarcado actualmente en aspectos como la ciberseguridad, como la llegada de Google; la inteligencia artificial, con empresas como Nvidia; el proyecto IMEC; y lo cuántico. Romera espera que este cóctel permita a la ciudad abrirse de manera global. Aunque entiende que todavía existe una traba: la energía. "Necesitamos potencia porque nos están viviendo empresas de microelectrónica que la necesitan. Siempre hemos pensado que la luz no puede faltar, pero ahora, desgraciadamente, nos falta", ha expresado.

La "gran prioridad" del PTA: la salud de Málaga

El director general del PTA entiende que Málaga será "cada vez una ciudad más global", pero ha insistido en que "no puede dejar de ser una ciudad saludable". La vivienda, la energía y la movilidad son elementos que no se pueden perder de vista de cara al futuro. "Y en eso estamos", ha concluido.