Fomo Playa abre en Pedregalejo: horario, carta y regalos del nuevo chiringuito de Málaga

Grupo El Caserito sigue creciendo en Málaga. Tras superar la decena de aperturas en la provincia, el grupo suma este verano un nuevo proyecto a su lista: Fomo Playa, un chiringuito que lleva la esencia de la taberna malagueña millennial de calle Carretería hasta el paseo marítimo de Pedregalejo.

El nuevo establecimiento- que abre este jueves- se encuentra en el Paseo Marítimo El Pedregal, 11, en un espacio que anteriormente ocuparon negocios como 'La Calle Burger' y 'La Malagueña cuando besa'.

Fomo Playa mantiene el espíritu desenfadado y reconocible de la marca, aunque en esta ocasión lo hace en formato chiringuito. El local contará con dos plantas, terraza y vistas panorámicas al mar, en una ubicación privilegiada junto a la playa..

La estética del espacio está inspirada en los veranos de playa de los años 90, recuperando la nostalgia de aquella época a través de colores vibrantes, detalles retro y una atmósfera divertida y relajada que invita a disfrutar del día junto al mar.

Regalos para los clientes de Fomo Playa

Uno de los atractivos de Fomo Playa estará en los regalos y premios que podrán conseguir los clientes escaneando el código QR de su ticket. Entre los obsequios previstos habrá productos pensados para disfrutar de la playa, como sombrillas, pelotas, bolsas, almohadas para la playa, frisbees, toallas, neveritas, palas de playa y chanclas.

Fomo Playa abrirá todos los días. El horario confirmado de domingo a jueves será de 9:00 a 00:00 horas. Y el viernes y sábado este horario se amplía hasta las 1:00 horas.

Los platos estrella de Fomo también estarán en Pedregalejo

Los clientes podrán descubrir novedades gastronómicas a lo largo de la temporada, con una carta dinámica que incluye desayunos, café frente al mar, aperitivos y platos para compartir. Entre las nuevas incorporaciones destacan los papelones de pescadito frito y otras referencias inspiradas en la cocina marinera.

Además, de una carta que contará con similitudes con la de Fomo Bar, ya que la intención es mantener algunos de sus platos más reconocibles.

Entre ellos destaca el Perrito Malagueño, elaborado con tartar de salchichón de Málaga y salsa PX. También podrían mantenerse otras pequeñas piezas como El Cordobés, relleno de carrillera de vaca vieja; El Pepito, con presa ibérica; o el mollete de pringá acompañado de mayonesa de hierbabuena.

Más de diez de locales en Málaga

Detrás de este proyecto está Ricardo Álvarez, CEO de Grupo El Caserito, firma que agrupa conceptos como La Cheesquería, Fomo y USB. Sus locales se han consolidado en los últimos años como algunos de los grandes éxitos de la hostelería malagueña.

El último ejemplo de esa expansión es la apertura del segundo local de La Cheesquería en Fuengirola, que abrirá sus puertas este sábado 20 de junio en el Centro Comercial Miramar. Con este nuevo establecimiento, Grupo El Caserito alcanza los diez locales en la provincia de Málaga, además de otro en Granada.