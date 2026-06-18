El Gobierno invierte 2,3 millones en mejorar 34 playas en Málaga

El Gobierno central acaba de poner cifras a la mejora de un total de 34 playas situadas en los 14 municipios costeros de la provincia de Málaga. La inversión de cara a la temporada alta se ha fijado en 2,3 millones de euros con los que se han movilizado más de 270.000 metros cúbicos de arena, como fórmula para reacondicionar los tramos más dañados por los temporales del pasado invierno.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha avanzado asimismo que este próximo lunes arrancarán los trabajos previstos de regeneración del frente marítimo situado delante de los Baños del Carmen. Acompañado por el jefe de la demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo, Ángel González Castiñeira, el propio representante provincial del Ejecutivo ha desglosado las partidas correspondientes al montante de más de 2 millones de euros.

En concreto, a las obras de emergencia tras el tren de borrascas de principios de año han correspondido 1,3 millones de euros. Al trasvase de arenas corresponden 725.000 euros correspondientes a los Fondos Next Generation y con acciones ejecutadas por la empresa pública Tragsa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El resto son obras de mantenimiento y conservación, desarrolladas igualmente por Tragsa, que suman otros 330.000 euros.

Rigor técnico

Salas ha aludido al compromiso del actual Gobierno español con el litoral malagueño "invirtiendo las cantidades necesarias para mejorar las playas y las costas malagueñas y dejando el litoral en un estado óptimo para su disfrute gracias también a una ejecución de los trabajos realizada con rigor técnico desde la Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo".

"Se han realizado trasvases de arena procedentes de distintos tramos de las propias playas, reperfilado y compensación transversal de arena de playa, se han demolido y retirado elementos antrópicos y se han realizado actuaciones de recuperación del dominio público marítimo-terrestre por las cuales se han recuperado para el disfrute público un total de 4.8000 metros cuadrados de playa en actuaciones en Torrox y Nerja", agregó el subdelegado.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, durante su intervención. / L. O.

Comparativa

Ha recordado por otra parte que desde 2018 se han multiplicado por cuatro las inversiones respecto al Ejecutivo anterior, con el PP al frente. Y ha puesto como ejemplo el montante de 1,2 millones de euros en la estabilización de la playa de Malapesquera en Benalmádena, frente a los 300.000 en el periodo anterior.

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Respecto a los Baños del Carmen, cuyo periodo de ejecución será de nueve meses (en principio hasta marzo de 2027), las mejoras requerirán de unos 5 millones de euros de inversión. Y preguntado sobre otras actuaciones ya avanzadas a través de este diario, Salas incidió en que para las estabilizaciones en Marbella y San Pedro Alcántara ya existe Declaración de Impacto Ambiental y "están en proceso de actualización de los proyectos para proceder posteriormente a la licitación de las obras".